दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर सरकार अलर्ट मोड में है. राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, ऐसे में दिल्ली कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में धूल, लगातार चल रहे निर्माण कार्य और सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या व ट्रैफिक जाम ये सभी प्रदूषण के मुख्य कारण हैं. सरकार अब इन कारकों को जड़ से कम करने की दिशा में कदम उठा रही है.

62 प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान

मंत्री सिरसा ने बताया कि सरकार ने दिल्ली में उन स्थानों की पहचान की है जहां कूड़े के ढेर, ट्रैफिक जाम और स्थानीय स्तर पर अन्य कारणों से प्रदूषण तेजी से बढ़ता है. उन्होंने कहा कि करीब 62 हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं. अगर इन स्थानों को समय रहते नियंत्रित किया गया, तो दिल्ली में प्रदूषण काफी हद तक कम किया जा सकता है.

इन हॉट स्पॉट्स पर धूल नियंत्रण, कूड़ा प्रबंधन, ट्रैफिक और निर्माण स्थलों की निगरानी को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आदेश भेजे जा चुके हैं.

सीएम के निर्देश पर सभी मंत्री कर रहे निरीक्षण

सिरसा ने बताया कि मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश पर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि किन जगहों पर प्रदूषण अधिक है और वहां क्या सुधार किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जमीनी स्तर पर काम तेजी से होना चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं है. इसी वजह से आज सभी मंत्री फील्ड में मौजूद हैं.

निर्माण कार्य और धूल सबसे बड़े कारण

दिल्ली में बड़ी संख्या में निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है. सिरसा ने कहा कि उन निर्माण साइट्स की सूची भी तैयार की जा रही है जहां पानी का छिड़काव नहीं होता या मलबे को ढका नहीं जाता है. उन्होंने कहा कि इन साइट्स पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि धूल का सबसे तेज़ असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है.

सिरसा ने दिल्ली वासियों से की अपील

मंत्री सिरसा ने लोगों से भी सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करता हूं कि प्रदूषण को हराने की यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है. अगर हम मिलकर काम करें तो हवा को साफ करने में काफी मदद मिल सकती है.

सरकार ने दिए संकेत एक्शन मोड में है पूरी टीम

दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में हॉटस्पॉट्स पर नियमित मॉनिटरिंग होगी और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वायु गुणवत्ता सुधार को लेकर दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि इस बार सख्ती पहले से ज्यादा होगी और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

