हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त, CM रेखा गुप्ता ने स्वदेशी एयर प्यूरिफायर तकनीकों का किया निरीक्षण

प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त, CM रेखा गुप्ता ने स्वदेशी एयर प्यूरिफायर तकनीकों का किया निरीक्षण

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान तेज. सीएम रेखा गुप्ता ने पर्यावरण मंत्री के साथ 'मेड इन इंडिया' अत्याधुनिक एयर प्यूरिफिकेशन तकनीकों का ऑन-ग्राउंड निरीक्षण किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 23 May 2026 08:52 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ युद्ध लगातार जारी है. सरकार का लक्ष्य इसे केवल एक मौसम तक सीमित न रखकर 365 दिन स्वच्छ हवा और बेहतर जनस्वास्थ्य सुनिश्चित करना है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट सहयोगी और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा व विधायक हरीश खुराना के साथ “मेड इन इंडिया” (Made in India) अत्याधुनिक एयर प्यूरिफिकेशन तकनीकों (Air Purification Technologies) का ऑन-ग्राउंड निरीक्षण किया.

सरकार द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्य रूप से तीन नई तकनीकों को जमीन पर उतारा गया है.

STR 101 फ़िल्टरलेस एयर प्यूरिफायर

सत गुरु राम सिंह मार्ग पर इस अत्याधुनिक तकनीक वाले 21 डिवाइस लगाए गए हैं. यह एक एडवांस सेल्फ-क्लीनिंग सिस्टम (Advanced self-cleaning system) है. सिस्टम प्रति घंटा लगभग 3 लाख लीटर हवा को साफ (Treat) करता है. यह धुआं, धूल, PM2.5, PM10 और हानिकारक प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है.

Delhi News: नवादा मेट्रो के नीचे सीवर कार्य से बदले रूट, 45 दिनों तक इन रास्तों पर झेलना पड़ेगा ट्रैफिक जाम

EV-माउंटेड एंटी-स्मॉग गन

कीर्ति नगर और मायापुरी क्षेत्र में तैनात की गई यह मशीन भारत का पहला जीरो-एमिशन मूविंग एंटी-स्मॉग सिस्टम है. यह इलेक्ट्रिक वाहन पर आधारित सिस्टम सड़कों की धूल और प्रदूषण को कम करके एक 'क्लीन एयर कॉरिडोर' बनाएगा, जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को सांस लेने में आसानी (Breathing comfort) होगी.

PAWAN III पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस

वाहनों के धुएं से निपटने के लिए कीर्ति नगर फायर स्टेशन के पास 'पवन-3' सिस्टम लगाया गया है. यह तकनीक वाहनों से होने वाले प्रदूषण (Vehicular pollution) को सीधे सोर्स (Source Level) पर ही कैप्चर करके ट्रीट करती है. हाल ही में किए गए फील्ड ट्रायल में इस डिवाइस के जरिए पर्टिकुलेट पॉल्यूशन (Particulate pollution) में लगभग 29 प्रतिशत तक की शानदार कमी दर्ज की गई है. दिल्ली सरकार का दावा है कि इन स्वदेशी और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से राजधानी की हवा में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा.

दिल्ली: शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट में आग, गुस्साए लोगों ने फायर ट्रक पर की पत्थरबाजी

Published at : 23 May 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA Delhi Pollution Control
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त, CM रेखा गुप्ता ने स्वदेशी एयर प्यूरिफायर तकनीकों का किया निरीक्षण
प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त, CM रेखा गुप्ता ने स्वदेशी एयर प्यूरिफायर तकनीकों का किया निरीक्षण
दिल्ली NCR
'फीस बढ़ाने के लिए स्कूलों को नहीं है सरकारी मंजूरी की जरूरत', दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
'फीस बढ़ाने के लिए स्कूलों को नहीं है सरकारी मंजूरी की जरूरत', दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली में करोड़ों की डकैती का खुलासा, 4 दिन पहले रखे नौकर ने कराई थी लूट, परिवार को बनाया बंधक
दिल्ली में करोड़ों की डकैती का खुलासा, 4 दिन पहले रखे नौकर ने कराई थी लूट, परिवार को बनाया बंधक
दिल्ली NCR
पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली HC से बड़ी राहत, एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल का रास्ता साफ
पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली HC से बड़ी राहत, एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल का रास्ता साफ
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma का खेल खत्म, Chandrika की घर वापसी का जश्न! #sbs
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
PM Modi Rojgar Mela: भारत के युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत- पीएम | Government Job | Youth Employment
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
China Mining Accident: चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को बड़ा झटका, 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा
2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को बड़ा झटका, 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा
आईपीएल 2026
अगर IPL 2026 के बाद ऑक्शन में गए ये खिलाड़ी, तो मिल सकती है 30 करोड़ से ज्यादा की रकम
अगर IPL 2026 के बाद ऑक्शन में गए ये खिलाड़ी, तो मिल सकती है 30 करोड़ से ज्यादा की रकम
बॉलीवुड
स्विट्जरलैंड में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, जिसने 1964 में कमाया था 700% प्रॉफिट, मेकर्स हुए थे मालामाल
स्विट्जरलैंड में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, जिसने 1964 में कमाया था 700% प्रॉफिट, मेकर्स हुए थे मालामाल
इंडिया
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
इंडिया
PM मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग
PM मोदी से मिले मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां उगाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? एक्सपर्ट से सीखें स्मार्ट गार्डनिंग
हरी सब्जियां उगाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? एक्सपर्ट से सीखें स्मार्ट गार्डनिंग
ट्रेंडिंग
Video: खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget