Delhi News: नवादा मेट्रो के नीचे सीवर कार्य से बदले रूट, 45 दिनों तक इन रास्तों पर झेलना पड़ेगा ट्रैफिक जाम
Delhi News In Hindi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे चल रहे सीवर लाइन रेस्टोरेशन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें नजफगढ़–उत्तम नगर मेन रोड का एक अहम हिस्सा बंद रहेगा.
दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को अगले डेढ़ महीने तक ट्रैफिक जाम और रूट डायवर्जन का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे चल रहे सीवर लाइन रेस्टोरेशन कार्य को लेकर विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान नजफगढ़–उत्तम नगर मेन रोड का एक अहम हिस्सा बंद रहेगा, जिससे द्वारका मोड़, उत्तम नगर और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है.
20 मई से 45 दिनों तक बंद रहेगा मुख्य मार्ग
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ट्रेंचलेस तकनीक के जरिए सीवर लाइन की मरम्मत का काम किया जा रहा है. इसके चलते द्वारका मोड़ से उत्तम नगर की ओर जाने वाला कैरिजवे, मेट्रो पिलर नंबर 722 से 723 के बीच, 20 मई 2026 की रात 10 बजे से लगभग 45 दिनों तक बंद रहेगा.
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार मरम्मत कार्य के दौरान प्रभावित इलाके में वाहनों की आवाजाही धीमी रह सकती है और कई स्थानों पर भारी जाम की स्थिति बन सकती है. खासतौर पर ऑफिस टाइम और शाम के व्यस्त घंटों में यात्रियों को अतिरिक्त समय लग सकता है.
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भारी वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान लागू
नजफगढ़ की तरफ से द्वारका मोड़ होते हुए उत्तम नगर जाने वाले बसों, कमर्शियल और भारी वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा. ऐसे वाहनों को द्वारका मोड़ से डाबरी मोड़ की ओर भेजा जाएगा ताकि प्रभावित हिस्से पर दबाव कम किया जा सके.
वहीं, तिलक नगर और उत्तम नगर की तरफ से नजफगढ़ या द्वारका मोड़ की ओर आने वाले भारी वाहनों को भी वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यह व्यवस्था जाम को नियंत्रित करने और ट्रैफिक फ्लो बनाए रखने के लिए की गई है.
हल्के वाहन चालक भी प्रभावित रूट से बचें
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कार, बाइक और अन्य हल्के वाहनों से सफर करने वाले लोगों को भी सलाह दी है कि वे संभव हो तो इस मार्ग का इस्तेमाल न करें. यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने और यात्रा से पहले रूट प्लान करने की सलाह दी गई है. साथ ही वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे चौक-चौराहों पर तैनात यतयातकर्मियों के दिशानिर्देशों का पालन करें ताकि यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे.
यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें. अतिरिक्त समय लेकर निकलें ताकि जाम की स्थिति में परेशानी न हो. सड़क किनारे वाहन खड़ा करने से बचें और केवल निर्धारित पार्किंग स्थल का ही इस्तेमाल करें.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844444 जारी किए हैं. इसके अलावा यात्री सोशल मीडिया और आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट प्राप्त कर सकते हैं.
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Source: IOCL