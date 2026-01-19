दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेश कुमार महला ने कहा कि देशभर से हजारों आमंत्रितों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति वाले इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों सहित एक मजबूत सुरक्षा तंत्र तैनात किया गया है.

उन्होंने कहा कि सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के साथ-साथ मेहमानों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है. अधिकारी ने कहा, 'देश 77वें गणतंत्र दिवस के उत्सव की तैयारी कर रहा है, ऐसे में पुलिस सभी नागरिकों और आमंत्रितों के लिए सुरक्षित, संरक्षित और उत्सवपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.'

नदियों पर रखे गए कर्तव्य पथ पर परिसरों के नाम

उन्होंने कहा कि इस वर्ष कर्तव्य पथ पर स्थित परिसरों का नामकरण भारतीय नदियों के नाम पर रखकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसका उद्देश्य आगंतुकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है.

पुलिस के अनुसार, कर्तव्य पथ क्षेत्र को अत्याधुनिक चेहरा पहचान प्रणाली (FRS) तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से निरंतर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रखा गया है. हवाई क्षेत्र और आसपास के इलाकों की निगरानी के लिए ऊंची इमारतों सहित रणनीतिक स्थानों पर विशेष ड्रोन रोधी इकाइयां और स्नाइपर टीम तैनात की जाएंगी.

सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महला ने कहा, 'सुरक्षा संबंधी संभावित खतरों को दूर करने के लिए, पुलिस टीम नई दिल्ली जिले भर के होटलों, गेस्ट हाउस, किरायेदारों और घरेलू सहायकों का गहन सत्यापन कर रही हैं.'

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के समन्वय से, मेट्रो स्टेशनों पर नियमित रूप से सार्वजनिक घोषणाएं की जा रही हैं ताकि आमंत्रित लोगों को प्रवेश और निकास द्वारों, प्रतिबंधित क्षेत्रों के मार्गों और निषिद्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जा सके.