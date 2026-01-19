दिल्ली में सियासी हलचल तेज, बीजेपी का AAP से सवाल- आतिशी को क्यों छुपाया जा रहा है?

दिल्ली की सियासत में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. दिल्ली बीजेपी के महामंत्री एवं सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना को जानबूझकर जनता और मीडिया से दूर रखा गया है. बीजेपीने इसे सिख गुरु साहिबान के सम्मान से जुड़े मुद्दे से जोड़ते हुए AAP नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया है.

दिल्ली बीजेपीके महामंत्री एवं सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के साथ एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी यह बताए कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुश्री आतिशी मार्लेना को आखिर कहां छुपा कर रखा गया है.

6 जनवरी के बाद से गायब हैं आतिशी

सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि AAP नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि आतिशी मार्लेना ने सिखों के गुरु साहिबान के प्रति कोई बेअदबी नहीं की. उन्होंने सवाल किया कि यदि ऐसा ही है तो 6 जनवरी की शाम से उन्हें दिल्ली की जनता और मीडिया से दूर क्यों रखा गया है.

बीजेपी सांसद ने कहा कि 7 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में AAP विधायकों ने विधानसभाध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो पर आपत्ति जताते हुए उसकी जांच की मांग की थी. लेकिन कुछ ही घंटों में AAP नेतृत्व अपने ही विधायकों की बात से मुकर गया और पंजाब में एफआईआर दर्ज कर एक ही दिन में जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी गई.

दिल्ली की घटना, एफआईआर पंजाब में क्यों?

चांदोलिया ने सवाल किया कि यदि दिल्ली विधानसभा में हुई घटना पर AAP को आपत्ति थी तो उसकी एफआईआर दिल्ली में दर्ज क्यों नहीं कराई गई. उन्होंने इसे पूरे मामले को दबाने की कोशिश करार दिया. दिल्ली बीजेपीसांसद ने आरोप लगाया कि अब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान भी उतने ही दोषी हैं जितनी आतिशी मार्लेना. उन्होंने कहा कि सिख गुरु साहिबान के अपमान के मुद्दे पर AAP नेतृत्व जवाब देने से बच रहा है और सच सामने आने से डर रहा है.

यह मामला दिल्ली की राजनीति में नया मोर्चा खोल सकता है और AAP के लिए चुनौती बन सकता है.