दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, 12 लाख की विदेशी सिगरेट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 लाख रुपये कीमत की 66,400 विदेशी सिगरेट जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. ये सिगरेट बिना अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी लेबल के देशभर में सप्लाई की जा रही थीं.

दिल्ली पुलिस की टीम को सिगरेट की अवैध खेप की जानकारी मिली थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने पता लगाया कि कुछ तस्कर कंबोडिया से सिगरेट की अवैध खेप दिल्ली में बेचने की कोशिश कर रहे हैं. 25 अक्टूबर 2025 को पालम फ्लाईओवर के पास प्रहलादपुर इलाके में पुलिस ने जाल बिछाया.

ऐसे हुआ खुलासा

थोड़ी ही देर में दो संदिग्ध व्यक्ति वहां पहुंचे जिनके पास चार बड़े बैग थे. तलाशी लेने पर पुलिस को डनहिल और डेविडॉफ गोल्ड जैसे इंटरनेशनल ब्रांड की भारी खेप मिलीं. इन पैकेट्स पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित चेतावनी प्रिंट नहीं थी, जिससे यह साबित हुआ कि यह सिगरेट गैरकानूनी तरीके से देश में तस्करी कर लाई गईं थी.

कंबोडिया से प्रतिबंधित सिगरेट मंगाकर करते थे तस्करी

दिल्ली पुलिस के मुतबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रवीण सहगल निवासी पानीपत हरियाणा और मुकेश खत्रेजा निवासी मुखर्जी नगर दिल्ली के रूप में हुई. पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों लंबे समय से कंबोडिया से प्रतिबंधित सिगरेट मंगाकर दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में सप्लाई कर रहे थे. इस मामले में क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003 की धारा 7/20 के तहत कार्रवाई की है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन सिगरेट तस्करों का नेटवर्क और कितने राज्यों में फैला है और इनके पीछे कौन से बड़े कारोबारी हैं. दिल्ली पुलिस के मुतबिक इस मामले में जल्द और गिरफ्तारी की संभावना है.

