दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक लाल किले के पास खड़ी कार में विस्फोट के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है.

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा को फोन पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट होने की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि इस धमाके से आसपास खड़ी गाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं. अधिकारी के मुताबिक, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है.

दिल्ली में कब-कब हुए विस्फोट

29 अक्टूबर, 2005: नई दिल्ली रेलवे, गोविंदपुरी और सरोजिनी मार्केट में तीन विस्फोट, 62 की मौत, 210 घायल

14 अप्रैल, 2006: जामा मस्जिद के अंदर दो बम विस्फोट, 14 घायल

13 सितंबर, 2008: दिल्ली में पांच बम विस्फोट, 25 की मौत, 100 से ज्यादा घायल

19 सितंबर, 2010: जामा मस्जिद (दिल्ली) में गोलीबारी और विस्फोट, 2 घायल

7 सितंबर, 2011: दिल्ली हाईकोर्ट में विस्फोट, 11 की मौत, 64 घायल

27 सितंबर, 2008: दिल्ली में महरौली के फूल मार्केट में विस्फोट, 4 की मौत, 15 घायल

7, सितंबर, 2011: दिल्ली हाईकोर्ट में बम विस्फोट, 15 की मौत, 79 घायल

10 नवंबर, 2025: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए विस्फोटों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, कई वाहन और आस-पास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं.