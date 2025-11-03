हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 'ये सीरियस मैटर, किसी को बताना मत', पुलवामा हमले में फंसाने की धमकी देकर युवक से ठगे 10 लाख

दिल्ली: 'ये सीरियस मैटर, किसी को बताना मत', पुलवामा हमले में फंसाने की धमकी देकर युवक से ठगे 10 लाख

Delhi Crime News: ठगों ने पीड़ित से फोन पर कहा कि वह अपने मोबाइल का कैमरा ऑन रखे, खुद को एक कमरे में बंद करे और परिवार से संपर्क न करे. इसी दौरान उन्होंने उसके बैंक खातों की जानकारी हासिल कर ली.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Nov 2025 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के करोल बाग इलाके में रहने वाले एक 32 वर्षीय युवक से हैरान करने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है. यहां ठग ने खुद को एटीएस प्रमुख बताकर 10 लाख रुपए की ठगी की है. आरोपी ने युवक पर 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप लगाया. पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी (धारा 318(4), बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि 13 अगस्त को उसे कई अज्ञात नंबरों से कॉल आए. कॉलर ने कहा कि उसके नाम से जम्मू-कश्मीर में एक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें 50 लाख रुपए जमा हुए हैं और उस खाते का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में किया गया है. आरोपियों ने उसे चेतावनी दी कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें प्रभावशाली लोग शामिल हैं, इसलिए वह किसी को न बताए.

ठगों ने ऐसे बनाया शिकार

ठगों ने कॉल के दौरान उसे निर्देश दिया कि वह अपने मोबाइल का कैमरा ऑन रखे, खुद को एक कमरे में बंद करे और परिवार से संपर्क न करे. इसी दौरान उन्होंने उसके बैंक खातों की जानकारी हासिल कर ली. इसके बाद उसे एक व्यक्ति से जोड़ा गया, जिसने खुद को एटीएस प्रमुख बताया.

आरोपियों ने पीड़ित को लखनऊ बुलाया

फर्जी एटीएस प्रमुख ने पीड़ित को कहा कि उसे पूछताछ के लिए लखनऊ स्थित एटीएस कार्यालय आना होगा. जब युवक ने इंकार किया, तो आरोपी ने कहा कि यदि वह कानूनी प्रक्रिया को वैध बनाना चाहता है तो उसे कुछ धनराशि आरबीआई द्वारा स्वीकृत खाते में ट्रांसफर करनी होगी. इसके बाद युवक ने गिरफ्तारी के डर से 8.9 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से और 77 हजार रुपए ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए ट्रांसफर कर दिए.

बाद में ठगों ने पीड़ित को एक फर्जी बेल एप्लिकेशन भेजी और उसकी रिहाई के लिए 4 लाख की मांग की. युवक ने जब और पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने संपर्क तोड़ लिया और सभी फोन नंबर बंद कर दिए.

आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की पहचान व लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि ठगों ने डिजिटल अरेस्ट की तरह ठगी की योजना बनाई थी.

रिटायर बैंकर से ठगे थे 23 करोड़ रुपये

बता दें कि कुछ समय पहले दक्षिणी दिल्ली में 78 वर्षीय रिटायर बैंकर से भी इसी तरह के तरीके से 23 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी. इस मामले में भी पीड़ित को पुलवामा हमले के फंडिंग में शामिल बताकर धमकाया गया था.

Published at : 03 Nov 2025 10:16 PM (IST)
Tags :
Pulwama Attack DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
राजस्थान
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
ट्रेंडिंग
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget