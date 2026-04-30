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दिल्ली में ई-रिक्शा का सफर होगा महंगा, कल से इतना हो जाएगा मिनिमम किराया

E- Rikshaw Fare Hike In Delhi: दिल्ली में इस समय 2 लाख 6 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड हैं, वहीं करीब 1 लाख 50 हजार ई-रिक्शा बिना पंजीकरण के भी सड़कों पर चल रहे हैं.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Apr 2026 06:02 PM (IST)
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दिल्ली में एक मई से ई-रिक्शा का सफर महंगा होने जा रहा है. इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन ने न्यूनतम किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करने का फैसला लिया है. फेडरेशन का कहना है कि साल 2010 से किराया नहीं बढ़ा, जबकि ऑटो और टैक्सी के दाम दो बार बढ़ चुके हैं.

दिल्ली में इस समय 2 लाख 6 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड हैं, वहीं करीब 1 लाख 50 हजार ई-रिक्शा बिना पंजीकरण के भी सड़कों पर चल रहे हैं. लास्ट माइल कनेक्टिविटी में इनकी अहम भूमिका है, ऐसे में किराया बढ़ने का सीधा असर लाखों यात्रियों की जेब पर पड़ेगा.

फिलहाल, इस फैसले से जहां चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है. बढ़ा हुआ किराया एक मई से लागू किया जाएगा.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 30 Apr 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
E Rickshaw DELHI NEWS
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