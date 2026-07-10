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दिल्ली में जनगणना ड्यूटी का दबाव! सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या की कोशिश, परिवार ने लगाए आरोप

Delhi Census News: दिल्ली में जनगणना ड्यूटी के दवाब में आकर एक शिक्षक ने आत्महत्या की कोशिश की है. इसके बाद परिवार ने सीनियर टीचरों पर आरोप लगाए हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 10 Jul 2026 08:37 AM (IST)
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दिल्ली में एक सरकारी शिक्षक द्वारा कथित तौर पर जनगणना ड्यूटी के दबाव के कारण आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि शिक्षक को लगातार काम का दबाव और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया. 

परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल शिक्षक का इलाज चल रहा है. पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं. अधिकारियों की ओर से अभी तक आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. जनगणना ड्यूटी के दबाव के कारण सरकारी टीचर ने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की. परिवार ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया.

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पीड़ित के जीजा ने दी यह जानकारी

पीड़ित के जीजा विक्रम सिंह तोमर ने बताया कि गुरुवार (9 जुलाई) को शाम करीब 5 बजे हमें इस बात की जानकारी मिली. पुलिस शिक्षक को लेकर हिंदु राव अस्पताल पहुंची. जिसके बाद सेंट स्टीफन अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने बताया कि पीड़ित शिक्षक अस्थमा के मरीज थे और पिछले 2-2.5 साल से इलाज करवा रहे थे, उन्हें काम पर सीनियर अधिकारियों से बहुत ज्यादा परेशान किया गया. 

काम करने का डाला जा रहा था दवाब

मेडिकल लीव के लिए आवेदन करने के बावजूद उनकी अर्जी नामंजूर कर दी गई और उन पर काम जारी रखने का दबाव डाला गया. इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण शिक्षक ने स्कूल की इमारत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की. हालांकि वे गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गए, लेकिन परिवार चाहता है कि भविष्य में ऐसी प्रताड़ना को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए.

विक्रम ने बताया कि वे शास्त्री नगर में रहते थे और एमसीडी के अधीन कार्यरत थे. वे सर्वोदय विद्यालय में शिक्षक थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं. एक लड़का और एक लड़की. उन्होंने कई बार जिक्र किया था कि उन पर दबाव डाला जा रहा है और वे इस समय ड्यूटी के लिए फिट नहीं हैं, लेकिन उन्हें दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया गया था.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI POLICE Census 2026 Delhi Census
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