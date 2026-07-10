दिल्ली: दिन में पढ़ाता था गणित, रात में करता था रेकी, गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा टीचर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर हरि बॉक्सर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक ऐसे स्थानीय सहयोगी को गिरफ्तार किया है.जो पेशे से मैथ्स का टीचर है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने एक कारोबारी की रेकी कर उसके ऑफिस का वीडियो गैंगस्टर हरि बॉक्सर को भेजा था. इसी वीडियो के दम पर कारोबारी से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई और पैसे नहीं देने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई.

पुलिस के मुताबिक 15 जून को मुखर्जी नगर के एक कारोबारी के पास विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को हरि बॉक्सर बताते हुए एक हफ्ते के अंदर 10 करोड़ रुपये देने की मांग की. धमकी दी गई कि रकम नहीं देने पर कारोबारी और उसके बच्चों की हत्या कर दी जाएगी. इसके कुछ ही समय बाद कारोबारी के ऑफिस का वीडियो भेजकर उसे बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई. जांच में सामने आया कि रंगदारी मांगने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय नंबरों का इस्तेमाल किया गया.

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कारोबारी की पूरी रेकी कर गैंग को दी जानकारी

स्पेशल सेल की जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी अमित बिश्नोई उर्फ रुद्र प्रताप सिंह ने कारोबारी की गतिविधियों, परिवार और कारोबार की पूरी जानकारी जुटाई थी. उसने कारोबारी के ऑफिस का वीडियो बनाकर हरि बॉक्सर को भेजा ताकि गैंग रंगदारी वसूलने के लिए कारोबारी पर दबाव बना सके.

हरियाणा का रहने वाला, दिल्ली में बन गया गैंग का मददगार

पुलिस के अनुसार अमित मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली के शालीमार बाग में रह रहा था. जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि वह कब और कैसे हरि बॉक्सर-लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और क्या उसने पहले भी किसी कारोबारी की रेकी की थी.

UPSC की तैयारी से अपराध की दुनिया तक

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बीटेक की पढ़ाई की थी और यूपीएससी व एसएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आया था. साल 2018 से वह मुखर्जी नगर के अलग-अलग कोचिंग संस्थानों में मैथ्स पढ़ा रहा था.शुरुआती जांच में सामने आया है कि इसी दौरान उसका संपर्क गैंग से हुआ और वह गैंग के लिए रेकी करने लगा.

अब गैंग के नेटवर्क की तलाश

स्पेशल सेल अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने गैंग के लिए और किन लोगों की रेकी की थी. साथ ही विदेश में बैठे गैंगस्टर हरि बॉक्सर और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य स्थानीय सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है.पुलिस का मानना है कि आरोपी की गिरफ्तारी से रंगदारी गैंग के नेटवर्क से जुड़े कई और अहम खुलासे हो सकते हैं.

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