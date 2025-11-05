हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Excise Policy: दिल्ली में नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार किया, बड़ी दुकानों और ज्यादा मुनाफे पर विचार

Delhi Excise Policy: दिल्ली में नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार किया, बड़ी दुकानों और ज्यादा मुनाफे पर विचार

Delhi New Excise Policy: दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसमें शराब दुकानों के आकार और मुनाफे में बढ़ोतरी के प्रावधान हैं. कैबिनेट की मंजूरी के बाद नीति जल्द लागू होगी.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 05 Nov 2025 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार की ओर से तैयार की जा रही नई शराब नीति के मसौदे में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इनमें शराब की दुकानों को बड़ा और आधुनिक रूप देने के साथ-साथ खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रति बोतल मिलने वाले मुनाफे (मार्जिन) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव शामिल है.

जानकारी के अनुसार, लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति इस नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति में शराब की दुकानें रिहायशी इलाकों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों से दूर रखी जाएंगी ताकि स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

सरकारी निगमों के तहत ही जारी रहेगी शराब बिक्री व्यवस्था

सरकार के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल शहर में चल रही शराब दुकानों की व्यवस्था — जिसे चार सरकारी निगमों द्वारा संचालित किया जा रहा है — को जारी रखने की सिफारिश की जा रही है. इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली में कोई निजी कंपनी शराब की दुकानें नहीं चला सकेगी.

नई नीति से दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा

मसौदे में यह भी प्रस्तावित है कि भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) पर प्रति बोतल 50 रुपये और आयातित शराब पर 100 रुपये तक मुनाफा बढ़ाया जाए. विशेषज्ञों के अनुसार, इससे दुकानदारों को बेहतर और महंगी ब्रांड वाली शराब रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

वर्तमान में दिल्ली में 700 से अधिक शराब की दुकानें हैं, जिनका संचालन चार सरकारी एजेंसियों डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी और डीसीसीडब्ल्यूएस द्वारा किया जाता है. नई नीति में सुझाव दिया गया है कि ये निगम बड़े, साफ-सुथरे और आधुनिक स्टोर खोलें, ताकि उपभोक्ताओं को मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाजनक जगहों पर शराब खरीदने का बेहतर अनुभव मिले.

पुरानी नीति में जांच और नई नीति के पारदर्शिता के दावे

आपको बता दे कि दिल्ली की मौजूदा आबकारी नीति सितंबर 2022 में लागू की गई थी जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल (आप) सरकार ने अपनी 2021-22 की सुधारात्मक नीति को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण रद्द कर दिया था. उस नीति के लागू होने के दौरान कई अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे और सीबीआई और ईडी जांच तक शुरू हुई थी. फिलहाल पुरानी नीति को कई बार बढ़ाया गया है और अब यह 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी.

नई नीति को अब जनता के सुझावों के लिए रखा जाएगा, उसके बाद इसे कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा. सरकार का दावा है कि नई नीति से दिल्ली में शराब बिक्री की व्यवस्था पारदर्शी, व्यवस्थित और उपभोक्ता हित में होगी.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 05 Nov 2025 10:46 AM (IST)
Tags :
Delhi Liquor Policy New Liquor Policy Delhi Government DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
Chhattisgarh Train Accident: 'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
Chhattisgarh Train Accident: 'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
साउथ सिनेमा
एसएस राजामौली ने अनाउंस की एक और बाहुबली' फिल्म, इतने करोड़ में बनकर होगी तैयार
एसएस राजामौली ने अनाउंस की एक और बाहुबली' फिल्म, इतने करोड़ में बनकर होगी तैयार
ट्रैवल
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
यूटिलिटी
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़
ट्रेंडिंग
स्कूल टीचर ने क्लासरूम में अपने ठुमकों से बांधा समां! यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है- वीडियो वायरल
स्कूल टीचर ने क्लासरूम में अपने ठुमकों से बांधा समां! यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget