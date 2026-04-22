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दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी से लोगों का जीना बेहाल, अब दिन में लू तो रात में उमस करेगी परेशान

Delhi-NCR Weather Update Today: दिल्ली-एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद समेत अलग-अलग इलाकों के तापमान में जमकर बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है. शाम के समय गर्मी के साथ लोगों को उमस भी परेशान कर रही है. 

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Apr 2026 06:47 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में प्रचंड गर्मी शुरू हो गई है. चिलचिलाती धूप से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली एनसीआर में आज का मौसम साफ रहेगा. हलांकि तेज धूप भी देखने को मिलेगी. सुबह में मौसम हल्का ठंडा बना रहेगा. इसके बाद दोपहर में तापमान तेजी से बढ़ेगा. लेकिन शाम के वक्त हल्की राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. 

आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल सकता है. इससे आम जनजीवन प्रभावित होगा. दिल्ली-एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद समेत अलग-अलग इलाकों के तापमान में जमकर बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है. शाम के समय गर्मी के साथ लोगों को उमस भी परेशान कर रही है. 

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कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. सुबह 6 बजे तापमान 25 डिग्री के करीब है. दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के करीब रहेगा. मौसम में 34 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. बुधवार (22 अप्रैल) को 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. वहीं दोपहर में लू चलने का अनुमान है. साथ ही भीषण गर्मी का खतरा भी नजर आ रहा है. इलाके में तापमान लगातार 40 डिग्री के करीब बना रहेगा. 

मौसम विभाग ने दी गर्मी से बचने की सलाह

मौसम विभाग की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. लोगों से ज्यादा पानी पीने, धूप में सिर ढककर निकलने और दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से मना किया गया है. दिल्ली-एनसीआर में गर्मी अपने चरम पर है. अगले कुछ दिन किसी भी तरह की राहत की कोई उम्मीद नहीं है. 

एनसीआर में आने वाले दिनों का तापमान

  • गुरुवार 23 अप्रैल को 40 डिग्री से 25°
  • शुक्रवार 24 अप्रैल को 41 डिग्री से 27° 
  • शनिवार 25 अप्रैल को 41 डिग्री से 27°
  • रविवार 26 अप्रैल को 41 डिग्री से 28°
  • सोमवार 27 अप्रैल को 41 डिग्री से 28°
  • मंगलवार 28 अप्रैल को 41 डिग्री से 27°
  • बुधवार 29 अप्रैल को 39 डिग्री से 26°

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 06:47 AM (IST)
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