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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्या शर्मा बनीं MCD स्थायी समिति की अध्यक्ष, संकल्पों का ऐलान

सत्या शर्मा बनीं MCD स्थायी समिति की अध्यक्ष, संकल्पों का ऐलान

Delhi News: भाजपा पार्षद सत्या शर्मा एक बार फिर निर्विरोध स्थायी समिति की अध्यक्ष चुनी गईं. वहीं वार्ड-248 (करावल नगर वेस्ट) से भाजपा पार्षद सत्यपाल सिंह निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए.

Written By : मदीहा खान |  Updated at : 28 Jul 2026 08:12 AM (IST)
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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सोमवार को सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में चुनाव हुआ. वार्ड-226 (गौतमपुरी) से भाजपा पार्षद सत्या शर्मा एक बार फिर निर्विरोध स्थायी समिति की अध्यक्ष चुनी गईं. वहीं वार्ड-248 (करावल नगर वेस्ट) से भाजपा पार्षद सत्यपाल सिंह निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए.

एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के बाद सत्या शर्मा ने इस जिम्मेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि उनके आगामी कार्यकाल का मुख्य लक्ष्य दिल्ली नगर निगम को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहित के प्रति समर्पित बनाना होगा.

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सत्या शर्मा ने की पांच संकल्पो की घोषणा

सत्या शर्मा ने अपने कार्यकाल के लिए पांच प्रमुख संकल्पों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पहला लक्ष्य स्वच्छ दिल्ली है, जिसके तहत सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, कचरा प्रबंधन में सुधार होगा और राजधानी को साफ एवं सुंदर बनाने के प्रयास तेज किए जाएंगे. दूसरा संकल्प स्वस्थ दिल्ली का है, जिसके अंतर्गत निगम के अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और जनस्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा. 

तीसरा संकल्प शिक्षित दिल्ली है. इसके तहत निगम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. चौथा संकल्प सुशासन का है, जिसमें निगम के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक के अधिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. पांचवां संकल्प सशक्त निगम है, जिसके माध्यम से एमसीडी को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा.

पक्ष और विपक्ष के पार्षदों को मिलेगा बात रखने का अवसर

जीत के बाद सत्या शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति में पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा. जनहित से जुड़े हर विषय पर लोकतांत्रिक और सकारात्मक चर्चा को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सकें. 

उन्होंने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2022 के एमसीडी चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता होगी. साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित विकास परियोजनाओं और जनहितकारी योजनाओं को तय समय में पूरा कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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About the author मदीहा खान

मदीहा खान पिछले 7 सालों से एबीपी न्यूज़ के साथ बतौर रिपोर्टर काम कर रहीं है. ग्राउंड रिपोर्टिंग और चुनाव कवरेज का अनुभव है.
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Published at : 28 Jul 2026 08:12 AM (IST)
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