दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर! तीन दिनों तक लू चलने की संभावना, IMD का आया अपडेट

दिल्लीवासियों को अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है. मंगलवार (21 अप्रैल) को राष्ट्रीय राजधानी भयंकर गर्मी की चपेट में रही. गर्म मौसम की वजह से लोग परेशान नजर आए. बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है. हालांकि इस मौसम में अभी तक दिल्ली में लू की स्थिति नहीं देखी गई है.

पालम में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस

दिल्ली में दूसरे स्टेशनों की बात करें तो, पालम में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य) दर्ज किया गया, जबकि लोदी रोड पर 39.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक है. रिज स्टेशन सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है. इसके बाद आयानगर में 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान कहां कितना?

न्यूनतम तापमान की बात करें तो, सफदरजंग में 20.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है, जबकि पालम में 22.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है. लोदी रोड पर न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम था. रिज पर 22.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम था, और आयानगर पर 21.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम था.

22 से 24 अप्रैल तक शहर में लू चलने की भविष्यवाणी

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार (22 अप्रैल) से 24 अप्रैल तक शहर में लू चलने की भविष्यवाणी की है, जिसमें अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

दिल्ली की हवा कैसी रही?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शहर की वायु गुणवत्ता 177 के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ 'मध्यम' श्रेणी में बनी रही. सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0-50 का एक्यूआई 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'अत्यंत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है.

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