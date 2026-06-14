दिल्ली में बारिश के बाद अब मुश्किलें बढ़ाएगी उमस, गर्मी से भी हाल होगा बेहाल; IMD ने दी चेतावनी
Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बारिश से राहत के बाद उमस लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.
राष्ट्रीय राजधानी में हाल में हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत दिलाई हालांकि, मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में दिल्लीवासियों को उमस का सामना करना पड़ सकता है. एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे इसका प्रभाव कमजोर होगा और दिल्ली से दूर जाएगा, रविवार (14 जून) से इसका असर कम होने लगेगा.
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने का अनुमान है. आईएमडी ने रविवार के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ बिजली चमकने का अनुमान जताया है. मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल किसी भी तरह की गंभीर मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.
दिल्ली में कैसा रहेगा आज का मौसम (Delhi Weather Today)
दिल्ली-एनसीआर में रविवार सुबह 6 बजे से तापमान 28 डिग्री के करीब बना हुआ है. आसमान पूरी तरह साफ नजर आ रहा है. फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम में 72 प्रतिशत नमी बनी रहेगी. दिल्ली-एनसीआर में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.
वहीं अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जाने की उम्मीद जताई गई है. फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही अगले कुछ दिनों में लू जैसी गंभीर स्थिति की आशंका नहीं है लेकिन हाल की बारिश के बाद बढ़ी नमी के कारण लोगों को उमस महसूस हो सकती है.
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शनिवार को कैसा रहा दिल्ली-एनसीआर का मौसम
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शनिवार (13 जून) को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री कम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
शाम साढ़े पांच बजे सापेक्षिक आर्द्रता 48 प्रतिशत दर्ज की गई. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, शुक्रवार रात की तरह शनिवार शाम व रात में भी दिल्ली में गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई थी.
दिल्ली-एनसीआर एक्यूआई (Delhi NCR AQI)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार शाम छह बजे शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 111 दर्ज किया गया, जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी के अंतर्गत है.सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.
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