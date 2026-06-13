राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. उपराज्यपाल सरदार टी.एस. संधू के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर ने सभी जिला और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. इसका मकसद पुलिस की सड़क पर मौजूदगी बढ़ाना, लोगों से सीधा संवाद करना, ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण जैसी समस्याओं का मौके पर समाधान करना और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है.

नई व्यवस्था के तहत अब जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त फुट पेट्रोलिंग हर शनिवार, रविवार और सप्ताह के दो अन्य दिनों में की जाएगी. ये पेट्रोलिंग शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक होगी. इस दौरान सीनियर अधिकारियों को फील्ड में रहना अनिवार्य होगा और इसे सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि महत्वपूर्ण ड्यूटी माना जाएगा.

दिल्ली पुलिस के अधिकारी सार्वजनिक जगहों पर लोगों की सुनेंगे समस्या

दिल्ली पुलिस के आदेश के मुताबिक शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच दफ्तर के कामकाज, बैठकों और इन-हाउस मीटिंग्स से बचा जाएगा ताकि अधिकारी पूरी तरह फील्ड ड्यूटी पर ध्यान दे सकें. इस दौरान पुलिस अधिकारी बाजारों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद रहकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका तुरंत समाधान करने की कोशिश करेंगे.

भीड़भाड़ वाले इलाकों का करेंगे निरीक्षण

फुट पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस अधिकारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन (MTA), व्यापारियों और स्थानीय लोगों से सीधे बातचीत करेंगे. साथ ही सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने, ट्रैफिक बाधाओं को दूर करने, अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण करने का काम करेंगे.

हर जिले को साप्ताहिक संयुक्त फुट पेट्रोलिंग प्लान करना होगा तैयार

पुलिस को ये भी निर्देश दिया गया है कि जहां जरूरत हो वहां अन्य सरकारी एजेंसियों और फील्ड स्टाफ के साथ को-ऑर्डिनेशन कर तत्काल कार्रवाई की जाए. हर जिले को साप्ताहिक संयुक्त फुट पेट्रोलिंग प्लान तैयार करना होगा और प्रत्येक पेट्रोलिंग का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा.

अपराध पर लगेगा अंकुश, ट्रैफिक नियमों का होगा बेहतर पालन!

दिल्ली पुलिस का मानना है कि अधिकारियों की सड़क पर मौजूदगी बढ़ने से अपराध पर अंकुश लगाने, ट्रैफिक नियमों का बेहतर पालन कराने और आम लोगों के साथ पुलिस का संपर्क मजबूत करने में मदद मिलेगी. साथ ही स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान भी तेजी से हो सकेगा.

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