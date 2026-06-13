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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली दंगा केसः शरजील इमाम ने दूसरी बार दायर की जमानत याचिका, कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली दंगा केसः शरजील इमाम ने दूसरी बार दायर की जमानत याचिका, कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

Sharjeel Imam News: दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दूसरी बार जमानत याचिका दायर की है. इससे पहले एक याचिका को 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 13 Jun 2026 02:35 PM (IST)
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  • याचिका में केस में प्रगति न होने का तर्क दिया गया.

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में शरजील इमाम ने जमानत अर्जी दाखिल की है. इसी कोर्ट में उमर खालिद ने भी जमानत याचिका दायर की है. यह याचिका 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के मामले से जुड़ी है, जिसमें उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों ही आरोपी हैं.

अब इस मामले को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट के वेकेशन जज डॉ. सुमेध कुमार सेठी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कड़कड़डूमा कोर्ट 4 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगी. 

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याचिका में क्या कहा है?

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दूसरी बार जमानत याचिका दायर की है. इससे पहले उनकी जमानत याचिका को 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. नई जमानत अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह महीने बाद भी मामले में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है. याचिका में तर्क दिया गया है कि आरोप तय करने को लेकर अब तक बहस पूरी नहीं हो सकी है. शरजील इस मामले में पिछले छ: साल से जेल में बंद हैं. कोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई की तारीख 4 जुलाई को तय की है. 

कौन हैं शरजील इमाम?

बता दें कि शरजील इमाम ने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है. शरजील पर 2020 में दिल्ली में CAA के विरोध में दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. इस मामले में उनके ऊपर UAPA भी लगाया गया है. वह करीब 2020 से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. तकरीबन 6 साल जेल में रहने के बाद उन्हें अपने भाई मुजम्मिल इमाम की शादी में शामिल होने के लिए 11 दिनों की पैरोल दी गई  थी. शरजील ने इस मामले में जमानत की याचिका दायर की है. हालांकि, इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब शरजील ने नई परिस्थितियों का हवाला देते हुए दोबारा जमानत याचिका दायर की है. 

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Published at : 13 Jun 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Sharjeel Imam Delhi Court Karkardooma Court DELHI NEWS
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