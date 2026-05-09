हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट! लू के थपेड़ों से हाल होगा बेहाल; जानें IMD का नया अपडेट

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट! लू के थपेड़ों से हाल होगा बेहाल; जानें IMD का नया अपडेट

Delhi Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार (8 मई)  को  दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22.6  डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 09 May 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गर्मी को देखते हुए बच्चों, बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह.

देशभर में कहीं लोगों को मौसम का बदलता मिजाज गर्मी में राहत दे रहा है, तो कहीं बढ़ता तामपमान परेशानियों को बढ़ा सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने  आज शनिवार (9 मई) को उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 13 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की है. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बारिश और आंधी का सिलसिला जारी था, लेकिन अब तापमान बढ़ने का अनुमान है.

हालांकि, सोमवार (11 मई) से मौसम का दोबारो करवट लेने की संभावना जताई गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पूर्वी-दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही और झोंकों के साथ यह 37 किमी/घंटा तक पहुंच गई. हालांकि, अगले दो दिनों तक दिल्लीवासियों को गर्मी परेशान कर सकती है क्योंकि तापमान में वृद्धी देखने को मिल सकती है.

बिहार में मौसम का डबल अलर्ट, 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान, जान लें आज का मौसम

कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग ने दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है और लू वाली हवाएं चलने की संभावना जताई है.  शुक्रवार (8 मई) को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22.6  डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (9 मई) को न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार, आसमान आज साफ रहने की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 10-15 किमी/घंटा रहने का अनुमान है और झोंकों के साथ हवा की गति बढ़ सकती है. रविवार (10 मई) को  न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं, 11 और 12 मई को तुफान और हल्की बारिश का अनुमान है.  

बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों सावधान रहने की सलाह दी है क्योंकी गर्मी इनकी स्वास्थ्य परेशानियों को बढ़ा सकता है. इसके अलावा गर्मी को देखते हुए हल्के व ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. 

‘तैयारी का मौसम’ अभियान से पशुपालकों को मिल रही पहले से तैयारी की सीख

 

और पढ़ें
Published at : 09 May 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
IMD DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट! लू के थपेड़ों से हाल होगा बेहाल; जानें IMD का नया अपडेट
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट! लू के थपेड़ों से हाल होगा बेहाल; जानें IMD का नया अपडेट
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली CM अटैक केस के आरोपियों ने कोर्ट से मांगी सुरक्षा, कहा- दूसरे कैदी करते हैं मारपीट
दिल्ली CM अटैक केस के आरोपियों ने कोर्ट से मांगी सुरक्षा, कहा- दूसरे कैदी करते हैं मारपीट
दिल्ली NCR
दिल्ली से कश्मीर तक चला ऑपरेशन, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े तीन बदमाश, लूट को दिया था अंजाम
दिल्ली से कश्मीर तक चला ऑपरेशन, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े तीन बदमाश, लूट को दिया था अंजाम
दिल्ली NCR
Delhi News: मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी, गिरोह का पर्दाफाश, 14 गिरफ्तार
दिल्ली: मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी, गिरोह का पर्दाफाश, 14 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Sandeep Chaudhary: Bihar Student Protest पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Samrat Choudhary | Patna
UP News: अफसरों की अब खैर नहीं! Yogi Government का नया 'प्रोटोकॉल'! | CM Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने किया 3 दिन के सीजफायर का ऐलान, अगले 72 घंटे क्यों खास?
खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? ट्रंप ने किया 3 दिन के सीजफायर का ऐलान, अगले 72 घंटे क्यों खास?
महाराष्ट्र
नासिक TCS केस: निदा खान की गिरफ्तारी का जिक्र कर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'क्या मुसलमान...'
नासिक TCS केस: निदा खान की गिरफ्तारी का जिक्र कर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'क्या मुसलमान...'
इंडिया
विजय सरकार पर ग्रहण, सिर्फ 116 MLAs का समर्थन, कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु किया शिफ्ट, कल VCK लेगी फैसला
विजय सरकार पर ग्रहण, सिर्फ 116 MLAs का समर्थन, कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु किया शिफ्ट
इंडिया
तमिलनाडु में CM पोस्ट को लेकर बवाल, अब विजय से रूठी AMMK! दिनाकरन बोले- हमारे विधायक TVK को नहीं करेंगे सपोर्ट
तमिलनाडु में CM पोस्ट को लेकर बवाल, अब विजय से रूठी AMMK! दिनाकरन बोले- हमारे विधायक TVK को नहीं करेंगे सपोर्ट
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 1700 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुंरधर 2' का 'अनदेखा अवतार'
1700 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुंरधर 2' का 'अनदेखा अवतार'
आईपीएल 2026
IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने केएल राहुल, KKR के खिलाफ मैच में रचा इतिहास
IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने केएल राहुल, KKR के खिलाफ मैच में रचा इतिहास
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
शिक्षा
MP Guest Faculty Vacancy 2026: एमपी में शिक्षकों के लिए निकली बड़ी भर्ती, 11 मई तक करें अप्लाई
एमपी में शिक्षकों के लिए निकली बड़ी भर्ती, 11 मई तक करें अप्लाई
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget