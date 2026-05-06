Varanasi Weather: मई में ठंड जैसा मौसम! वाराणसी में 30°C तक लुढ़का पारा, आंधी-बारिश से गर्मी गायब
Varanasi Weather: वाराणसी में आमतौर पर अप्रैल-मई के महीने में बेतहाशा गर्मी चिलचिलाती धूप और हीट वेव से आम जनजीवन बेहाल नजर आता हैं. लेकिन इस बार तो मौसम ने आम लोगों को हैरान कर दिया है.
उत्तर प्रदेश में पिछले 48 से 72 घंटों में मौसम से लोगों को तपती गर्मी से राहत दी है. वाराणसी में आमतौर पर अप्रैल-मई के महीने में बेतहाशा गर्मी चिलचिलाती धूप और हीट वेव से आम जनजीवन बेहाल नजर आता हैं. लेकिन इस बार तो मौसम ने आम लोगों के साथ-साथ मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. वर्तमान समय में काशी का अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री तक लुढ़क गया है, जिस महीने में पारा 45 से 50 डिग्री के बीच में होता है उस सीजन में लोगों को पंखे तक बंद करने पड़ रहे हैं.
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत खासकर यूपी में बारिशा और आंधी का ज्यादा असर देखने को मिला. जब अप्रैल मध्य में तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच जा रहा था, तब गर्मी से बुरा हाल था. फिलहाल अंतिम सप्ताह से और मई के पहले सप्ताह में गर्मी से राहत है.
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अधिकतम पारा पहुंचा 30 डिग्री तक
वाराणसी में बीते दो दिनों से तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं. इसके अलावा रात्रि के समय बारिश भी हो रही है. मई के प्रथम सप्ताह में लोगों को धूप और गर्मी के बजाय ठंड का एहसास हो रहा है. आईएमडी रिपोर्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी जनपद का अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच में है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच जा रहा है. इसके अलावा जनपद में तेज हवाओं के चलने का दौर लगातार जारी है. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाराणसी और आसपास के जनपद में मौसम की क्या स्थिति है.
मौसम के इस बदलाव से काशी भी हैरान
काशी वालों का मानना है कि आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि अप्रैल मई के महीने में एक लंबी अवधि तक इस प्रकार का मौसम में परिवर्तन हो. आंधी और बारिश के बाद कुछ समय के लिए जरूर तपिश कम होती थी लेकिन बीते तीन-चार दिनों से लोगों को गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं है. वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी कुछ दिनों तक काशी और आसपास के जनपद में इसी प्रकार से मौसम बने रहेंगे.
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Source: IOCL