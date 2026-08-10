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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में कितनों दिनों तक बारिश की संभावना? पढ़ लें IMD का अपडेट

दिल्ली में कितनों दिनों तक बारिश की संभावना? पढ़ लें IMD का अपडेट

Delhi Weather News: मौसम विभाग के अनुसार, शाम 4.15 बजे तक मयूर विहार में सबसे अधिक 37 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई. इसके बाद मुंगेशपुर में 21 मिमी बारिश दर्ज की गई.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 10 Aug 2026 11:15 PM (IST)
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दिल्ली में सोमवार (10 अगस्त) को आसमान में बादल छाए रहे और कई जगहों पर हल्की बारिश हुई. वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में 16 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है. आईएमडी के अनुसार, शाम 4.15 बजे तक मयूर विहार में सबसे अधिक 37 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई. इसके बाद मुंगेशपुर में 21 मिमी, पूसा में चार मिमी और नारायणा में तीन मिमी बारिश हुई.

बारिश का दौर जारी रहने की संभावना

मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है और कहा है कि बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. आईएमडी ने कहा, ‘‘उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई.’’ इसने कहा कि अगले कुछ घंटों में दिल्ली के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली या गरज के साथ करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है.

सफदरजंग वेधशाला में 230.1 मिमी बारिश दर्ज

मौसम विभाग के अनुसार, 

दिल्ली में अगस्त की औसत मासिक बारिश पहले ही पार हो चुकी है. इस महीने के शुरुआती आठ दिनों में ही शनिवार को सफदरजंग वेधशाला में 230.1 मिमी बारिश दर्ज की गई थी. शहर के प्राथमिक मौसम विज्ञान केंद्र में अगस्त की शुरुआत से शनिवार सुबह 8.30 बजे तक 225.7 मिमी बारिश दर्ज की गई थी. इसके बाद सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच 4.4 मिमी और बारिश हुई.

दिल्ली में 11 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी के अनुसार, 1991-2020 की जलवायु अवधि के आधार पर दिल्ली में अगस्त के महीने में होने वाली कुल औसत बारिश 226.8 मिमी है. इस लिहाज से अब तक दर्ज संचयी बारिश महीने के औसत से 3.3 मिमी अधिक है. आईएमडी ने मंगलवार के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. विभाग ने दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है

दिल्ली में क्या रहा AQI का स्तर?

वही, राष्ट्रीय राजधानी में लगातार 10वें दिन वायु गुणवत्ता ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रही और अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिल्ली में इस साल अगस्त के सभी 10 दिनों में वायु गुणवत्ता ‘संतोषजनक’ रही. वर्ष 2024 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब शहर में महीने के शुरुआती 10 दिनों तक वायु गुणवत्ता लगातार ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रही.  

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शाम चार बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 89 दर्ज किया गया, जो ‘‘संतोषजनक’’ श्रेणी में है. सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई 'अच्छी', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच का एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

15 अगस्त से पहले दिल्ली में अलर्ट! सभी रेलवे स्टेशनों पर सख्त होगी चेकिंग

Published at : 10 Aug 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Mausam AQI Rainfall DELHI NEWS AQI  Monsoon 2026
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