‘तैयारी का मौसम’ अभियान से पशुपालकों को मिल रही पहले से तैयारी की सीख

देश के डेयरी क्षेत्र में मौसम का प्रभाव हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, और गर्मी का मौसम पशुपालकों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय में से एक माना जाता है. तापमान बढ़ने के कारण पशुओं पर गर्मी का असर पड़ता है, वे कम चारा खाते हैं और इसका सीधा प्रभाव दूध उत्पादन पर दिखाई देता है. पशुपालक इन समस्याओं से परिचित तो हैं, लेकिन अक्सर समाधान की शुरुआत तब होती है जब दिक्कतें सामने आने लगती हैं.

कपिला पशु आहार का ‘तैयारी का मौसम’ अभियान इसी सोच को बदलने की दिशा में काम कर रहा है. यह अभियान पशुपालकों को पहले से तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे समस्याओं के बढ़ने का इंतजार करने के बजाय समय रहते कदम उठा सकें. इससे गांवों में जागरूकता और सोच में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है.

इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है. गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए अगर पशुपालक पहले से तैयारी कर लें तो पशुओं की सेहत को संभालना आसान हो जाता है. इससे पशु नियमित रूप से चारा खाते रहते हैं और दूध उत्पादन में अचानक गिरावट नहीं आती, जिससे गर्मी में भी उत्पादन बना रहता है.

कपिला पशु आहार की CMO और डायरेक्टर तरु शिवहरे ने कहा, “हम देख रहे हैं कि पशुपालक अब गर्मी को लेकर अपनी सोच बदल रहे हैं. पहले वे समस्या आने का इंतजार करते थे, लेकिन अब वे पहले से सोचने लगे हैं. यही समय पर की गई तैयारी पशुओं की सेहत और उत्पादन को बनाए रखने में मदद करती है.”

इस अभियान का एक और फायदा यह है कि इससे खर्च भी बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है. जब समस्या आने के बाद कदम उठाए जाते हैं, तो उसमें ज्यादा समय और पैसे लगते हैं. लेकिन पहले से योजना बनाकर पशुपालक अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और अचानक होने वाले खर्च से बच सकते हैं .

इस अभियान की खास बात इसकी सरलता है. इसमें कोई कठिन उपाय नहीं बताए गए हैं, बल्कि आसान और रोजमर्रा के तरीके जैसे नियमित चारा देना और पहले से योजना बनाना शामिल है. इसलिए अलग-अलग इलाकों के पशुपालक इसे आसानी से अपना सकते हैं.

इस अभियान को INDPNT (इंडिपेंडेंट) ने तैयार किया है, जो पशुपालकों की असली समस्याओं को समझकर बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें और उस पर अमल कर सकें.

INDPNT के फाउंडर विपुल शास्त्री ने कहा, “असली समस्या गर्मी नहीं थी, बल्कि उसे देखने का नजरिया था. जब हमने गर्मी को एक तय समय के रूप में समझा, तो ‘तैयारी का मौसम’ का विचार अपने आप सामने आ गया. मौसम नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा तरीका बदल सकता है.”

कुल मिलाकर, ‘तैयारी का मौसम’ सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि सोच में बदलाव लाने की एक पहल बनकर सामने आया है. यह पशुपालकों को समय रहते तैयारी करने और समस्याओं के आने से पहले समाधान अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है. यही वजह है कि यह अभियान गांवों और डेयरी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन रहा है और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. इसके जरिए पशुपालक अपनी उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाए रखने, खर्च को नियंत्रित करने और अपने काम को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.