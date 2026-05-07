यूपी में आगरा-लखनऊ समेत 40 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है. प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर कहीं आंधी और बारिश हो रही हैं तो कहीं धूप निकल रही हैं. बुधवार को भी पूर्वांचल के प्रयागराज, वाराणसी समेत की जिलों में बादलों की आवाजाही देखी गई. मौसम विभाग ने आज 7 मई को भी लखनऊ समेत 40 जिलों में गरज-चमक के सात हल्की से मध्यम बारिश होने की अनुमान जताया है. इन जिलों में 50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में आज बारिश देखने को मिलेगी. हालांकि अब ये सिलसिला हल्का होता जा रहा है. आज मथुरा-आगरा से लेकर लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई जिलों में बादलों की आवाजाही का दौर जारी रहेगा. कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट दिया गया है.

लखनऊ में बादलों की आवाजाही

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही हल्के बादलों के साथ धूप की आवाजाही बनी रहेगी. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होगी. दोपहर के बाद मौसम साफ़ हो जाएगा और धूप निकलेगी. शाम तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता हैं. वहीं नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में आज सुबह से आसमान एकदम साफ है. दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी. यहां आज बारिश के कोई आसार नहीं है.

इन जिलों में आंधी-बारिश के आसार

यूपी में आज लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, औरैया, कासगंज, सँभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, जालौन, झांसी, ललितपुर में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश और कही-कहीं बूंदाबांदी आसार बने हुए हैं.

इसके अलावा पूर्वी यूपी के बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाज़ीपुर, चंदौली और सोनभद्र में आज बिजली की चमक के साथ कहीं-कहीं बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ़्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

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अगले सात दिन में तेजी से बढ़ेगी गर्मी

शुक्रवार 8 मई से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. जिसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होनी शुरु हो जाएगी. अगले सात दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 8-10 डिग्री तक की क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है. बारिश का दौर खत्म होने के बाद धूप अपना असर दिखाएगी और एक बार लोगों को तीखी और झुलसाने वाले गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

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