रांची प्रोटेस्ट में अब तक क्या-क्या हुआ? छात्रों पर लाठीचार्ज, देवेंद्र महतो की बिगड़ी तबीयत

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सोमवार (10 अगस्त) को करीब दस घंटे तक चले विधानसभा घेराव के बाद पुलिस ने शाम सात बजे विधानसभा की चहारदीवारी के बाहर की सड़क को खाली करा दिया.

पुलिस ने विधानसभा के गेट के सामने डटे छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज किया. इस दौरान कई छात्र-छात्राएं सड़क पर लेट गए और हटने से इनकार किया. पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.

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विधानसभा के गेट नंबर एक के सामने नौ दिनों से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी आंदोलनकारियों के साथ डटे थे. पुलिस उन्हें जबरन एंबुलेंस पर लादकर मौके से ले गई. महतो नौ दिनों की भूख हड़ताल के बावजूद सोमवार को एंबुलेंस और बाद में स्ट्रेचर के जरिए प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे थे.

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की बिगड़ी तबीयत

छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में एक जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो की सोमवार शाम तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. वह पिछले 9 दिनों से अनशन पर हैं. इसी हाल में उनके समर्थकों ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया था, जहां वे शाम तक धरने पर थे. चिकित्सकों के मुताबिक, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

विधानसभा घेराव के बाद शाम करीब 6.30 बजे छात्र और अभ्यर्थी वापस लौट रहे थे. इसी दौरान छात्रों और प्रशासन के बीच नोकझोंक हो गई. इसके बाद छात्रों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो भी अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर बैठ गए.

इसके बाद उन्हें हटाने की कोशिश के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हो गई. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इसी दौरान धक्कामुक्की में देवेंद्र नाथ महतो को भी चोट लग गई. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उनकी स्थिति का आकलन किया और उपचार शुरू किया. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया.

बीजेपी ने किया झारखंड बंद का आह्वान

छात्र आंदोलन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 11 अगस्त को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहु और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार रात 9 बजे पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी.

बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर छात्रों की मांगों की अनदेखी करने और सोमवार के विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों पर निर्ममता से बल प्रयोग करने का आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में पिछले कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं. पार्टी ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की मांग दोहराई.

प्रदर्शन की 10 बड़ी बातें

सोमवार को छात्रों ने विधानसभा मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है.

सोमवार रात को फिर पुलिस ने दोबारा छात्रों पर लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया है.

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं बीजेपी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया है.

यह विधानसभा मार्च मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन निकाला गया है.

पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया है.

फिलहाल पुलिस ने छात्रों को विधानसभा की चाहरदीवारी के बाहर से हटा दिया है.

17 दिन से छात्र जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं.

छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी को तुरंत रद्द किया जाए.

वहीं छात्रों की यह भी मांग है कि मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए.

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