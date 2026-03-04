इस बार गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड! 9 मार्च से दिल्ली NCR में बढ़ेगी तपिश, पढ़ें IMD का अलर्ट

होली का समय है और दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का आगाज हो चुका है. भारत मौसम विभाग की मानें तो 4 मार्च से तापमान लगातार बढ़ने वाला है और 9 मार्च तक दिन का पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. बीते 24 घंटे में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, लेकिन इससे गर्मी पर असर नहीं पड़ेगा.

हालांकि दिल्ली एनसीआर में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और शाम को हल्की ठंडक महसूस हो रही है. लेकिन विभाग का साफ कहना है कि ये हवाएं तापमान बढ़ने की रफ्तार को रोक नहीं पाएंगी. आने वाले दिनों में हवाओं की गति भी धीमी पड़ जाएगी. ऐसे में दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी बढ़ेगा और बिना पंखे या एयर कंडीशनर के राहत मिलना मुश्किल हो सकता है.

शुष्क रहेगा पूरा सप्ताह

इस सप्ताह दिल्ली में पूरी तरह शुष्क मौसम बना रहेगा. बारिश या बादलों की कोई संभावना नहीं जताई गई है. रंगों का त्योहार होली भी इस बार सूखे और गर्म मौसम के बीच मनाया जाएगा. आमतौर पर होली के आसपास प्री मानसून गतिविधियों के चलते हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलती है. लेकिन इस बार चंद्र कैलेंडर के कारण त्योहार जल्दी पड़ रहा है, जिससे प्री मानसून की फुहारें नहीं मिलेंगी.

क्या टूट सकते हैं रिकॉर्ड?

मार्च के पहले सप्ताह में ही अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार करना भीषण गर्मी का संकेत माना जा रहा है. यदि यही रुझान जारी रहा तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है. इस बार एल नीनो की स्थिति बनती दिख रही है, जिसके अनुसार कम बारिश और शुष्क हवाओं का दौर जारी रहेगा.

हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी अंतिम रूप से कुछ स्पष्ट नहीं कहा है. लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इस साल की गर्मी पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है और दिल्ली एनसीआर को लंबे समय तक तीखी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.