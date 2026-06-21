हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में झुलसा रही भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

दिल्ली-NCR में झुलसा रही भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

Delhi NCR Weather: 21 जून को एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. इसके बाद 22 जून से 25 जून तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा, IANS एजेंसी |  Updated at : 21 Jun 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भयंकर गर्मी और उमस से अब राहत मिलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है, जबकि बीच-बीच में हल्की बारिश, गरज-चमक और बादलों की आवाजाही से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा. 

मौसम विभाग के मुताबिक 21 जून को एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके बाद 22 जून से 25 जून तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है. हालांकि इस दौरान तेज गर्मी की स्थिति बनने की संभावना कम है. 

कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम सुहावना रहने का अनुमान है. मौसम विभाग द्वारा राजधानी में आज आंधी-बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद भी जताई गई है. दिल्ली-एनसीआर में रविवार (21 जून) को अधिकतम तापमान 39 डिग्री के करीब बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. फिलहाल सुबह से एनसीआर का मौसम साफ रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना के बीच मौसम के ठंडा रहने की भी उम्मीद है.

पूरे हफ्ते कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम (Delhi NCR Weather)

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 22 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है. 23 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना है. 24 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. वहीं 25 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और, न्यूनतम 26 डिग्री तापमान बने रहने की संभावना है. 

पूर्वानुमान से स्पष्ट है कि अगले छह दिनों तक अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. इससे पिछले दिनों की तुलना में गर्मी का असर कम महसूस होगा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और नमी युक्त हवाओं के प्रभाव से वातावरण में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बारिश और बादलों की गतिविधियां बढ़ रही हैं. 

दिल्ली-एनसीआर के तापमान में होगी गिरावट

विशेषज्ञों के अनुसार हल्की बारिश और गरज-चमक की घटनाओं से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है. इससे लोगों को तपती गर्मी और चिपचिपी उमस से कुछ राहत मिलेगी. हालांकि दोपहर के समय उमस का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा.

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है. ऐसे में एनसीआर के निवासियों के लिए आने वाला सप्ताह अपेक्षाकृत राहत भरा रहने की उम्मीद है. लगातार बदलते मौसम और हल्की बारिश की फुहारों के बीच राजधानी क्षेत्र का मौसम सुहावना बना रह सकता है. 

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 06:37 AM (IST)
Tags :
WEATHER DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में झुलसा रही भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट
दिल्ली-NCR में झुलसा रही भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में मानसून की देरी की वजह से हॉट-डे बना शनिवार, 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान
दिल्ली में मानसून की देरी की वजह से हॉट-डे बना शनिवार, 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान
दिल्ली NCR
Delhi News: FIITJEE मामले में दिल्ली HC की सख्त टिप्पणी, ED ने वेबसाइट से हटाई प्रेस रिलीज
दिल्ली: पहले जांच, फिर फैसला, हाईकोर्ट ने ED को याद दिलाई कानूनी मर्यादा!
दिल्ली NCR
दिल्ली: रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर हिंसक झड़प, युवक की पीट-पीटकर हत्या, तमाशा देखते रहे लोग
दिल्ली: रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर हिंसक झड़प, युवक की पीट-पीटकर हत्या, तमाशा देखते रहे लोग
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
बिहार
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
क्रिकेट
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
बॉक्स ऑफिस: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
हेल्थ
Healthy Heart Diet Tips : हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
यूटिलिटी
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget