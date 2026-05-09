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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल, छत-पंखे गिरने की घटनाओं पर भड़की NSUI

Delhi News: दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल, छत-पंखे गिरने की घटनाओं पर भड़की NSUI

Delhi News In Hindi: दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में छत गिरने और पंखे टूटकर गिरने की घटनाओं ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर NSUI ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 09 May 2026 06:03 PM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में लगातार सामने आ रही छत गिरने और पंखे टूटकर गिरने की घटनाओं ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है. छात्र संगठन NSUI ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी अब पढ़ाई से ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

दयाल सिंह से हंसराज तक, कई कॉलेजों में सामने आए हादसे

दयाल सिंह कॉलेज, हंसराज कॉलेज, कालिंदी कॉलेज समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के कई परिसरों से हाल के दिनों में बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति की खबरें सामने आई हैं. कहीं कक्षाओं की छत गिर रही है तो कहीं पंखे टूटकर छात्रों के बीच गिर रहे हैं. इन घटनाओं ने विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. NSUI का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया. संगठन ने आरोप लगाया कि विद्यार्थियों को आज भी असुरक्षित कक्षाओं में पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

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विद्यार्थी पढ़ाई नहीं, सुरक्षा को लेकर चिंतित

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों का सपना है, लेकिन मौजूदा हालात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थी अपनी शिक्षा से ज्यादा कक्षाओं के भीतर अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रही घटनाएं विश्वविद्यालय प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाती हैं. उनके मुताबिक खराब रखरखाव और जर्जर इमारतें छात्रों की जान के लिए खतरा बन चुकी हैं.

विनोद जाखड़ ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल विज्ञापनों और रैंकिंग के दम पर नहीं चल सकते, जबकि उनके भवन लगातार जर्जर होते जा रहे हों. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर विद्यार्थी को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में शिक्षा पाने का अधिकार है और प्रशासन की प्राथमिकता भी यही होनी चाहिए.

NSUI ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखीं बड़ी मांगें

छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने कई अहम मांगें रखी हैं. NSUI ने सभी कॉलेजों का तत्काल संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की है. साथ ही सुरक्षा जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी बात कही गई है. संगठन ने असुरक्षित भवनों में तुरंत मरम्मत कार्य शुरू करने, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और महिला सुरक्षा समेत पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाई है.

NSUI ने साफ किया है कि वह छात्रों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर अपना अभियान और तेज करेगी. जाखड़ ने कहा, विद्यार्थियों को असुरक्षित परिस्थितियों में पढ़ने के लिए मजबूर किए जाने पर वह चुप नहीं बैठेगा. NSUI आगे भी छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और शैक्षणिक अधिकारों से जुड़े हर मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी.

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Published at : 09 May 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Delhi University NSUI DELHI NEWS
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