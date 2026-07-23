Abhijeet Dipke News: अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो चार वोट कम होंगे'

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो चार वोट कम होंगे. एक अयोग्य और नाकाम मंत्री करोड़ों छात्रों से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता है. अगर एक नाकाम मंत्री करोड़ों छात्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो याद रखना चुनाव में आपको इनमें से कोई वोट नहीं करेगा.

पीएम मोदी जी को सिर्फ वोट की भाषा समझ में आती है- अभिजीत दीपके

उन्होंने आगे कहा, ''ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है. एक स्टूडेंट्स पर लाठी चलाओगे न तो समझ लो उसके घर के चार वोट कम होंगे. पीएम मोदी जी को सिर्फ वोट की भाषा समझ में आती है. अगर एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो न उसके मां-बाप वोट देंगे और ना ही उसे भाई बहन वोट करेंगे. 35-40 फीसदी वोट शेयर से आप प्रधानमंत्री बने हो, 60 फीसदी जनता तो वैसे ही आपके खिलाफ है.''

VIDEO | Delhi: "An incompetent and failed minister is not more important than crores of students. PM Modi, you lose the votes of an entire family when a student is lathi-charged”, says CJP founder Abhijeet Dipke. pic.twitter.com/mvcpEttjkU — Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026

'पेपर लीक रोकने में इतनी कोशिश की होती तो छात्र आत्महत्या नहीं करते'

अभिजीत दीपके ने ये भी कहा कि अगर सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए उतनी ही कोशिश की होती, जितनी उसने जैमर लगाने, पुलिस बल तैनात करने और बैरिकेड लगाने में की है, तो 22 युवाओं की जान बचाई जा सकती थी."