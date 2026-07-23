'जेपी नड्डा के घर पर नहीं करेंगे बातचीत, इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए', छात्रों के साथ CJP का ऐलान
CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हम जेपी नड्डा के घर पर बातचीत नहीं करेंगे. उन्होंने बातचीत के लिए सरकार की तरफ से तय जगह का प्रस्ताव ठुकरा दिया.
कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत के लिए सरकार तैयार हो गई. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर या उनके दफ्तर में से कहीं पर भी बात हो सकती है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के घर पर हम बातचीत नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि या तो बातचीत जंतर मंतर पर होगी या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर होगी.
जंतर-मंतर पर सीजेपी के मंच से आशुतोष रांका ने कहा, "जंतर-मंतर पर वो लोग आने से डर रहे हैं. हम लोगों ने कहा कि आप कोई ऐसी जगह सजेस्ट कर दीजिए, जहां पर न आपका घर हो, न जंतर-मंतर हो. कोई बीच की जगह सुझा दो. अभी भी जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि हम नड्डा जी के ऑफिस पर या घर पर मीटिंग कर सकते हैं."
Our response for your kind information - @JPNadda @DrJitendraSingh @Cockroachisback @abhijeet_dipke @SauravDassss https://t.co/e0pnuDLh5y pic.twitter.com/PKbxazDBZV— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 23, 2026
आशुतोष रांका ने प्रदर्शन में मौजूद छात्रों से सवाल किया कि हमें नड्डा जी के घर पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नड्डा जी के ऑफिस पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर सभी ने 'ना' में जवाब दिया.
इस बार हमें हवाबाजी नहीं चाहिए- आशुतोष रांका
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, "जनता ने मना कर दिया है कि मीटिंग होगी तो नड्डा जी के घर पर नहीं होगी. या तो जंतर-मंतर पर होगी या कोई न्यूट्रैल वेन्यू पर होगी. दूसरी शर्त हमने सरकार से ये रखी है कि इस बार हमें हवाबाजी नहीं चाहिए. अगर आप हमसे मीटिंग कर रहे हो तो आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते. आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे तो हमें कुछ न कुछ कॉन्क्रीट चाहिए. आपके हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेंगी. नहीं तो आपका बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे."
आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं- रांका
आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का नाम लेते हुए कहा, "आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं. लेकिन छोटे लोगों के पीछे पूरे देश की जनता है. देश की जनता ने बोला है कि मीटिंग नड्डा जी के घर पर या ऑफिस पर नहीं होगी. नहीं होगी तो नहीं होगी!"
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