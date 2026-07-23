INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'जेपी नड्डा के घर पर नहीं करेंगे बातचीत, इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए', छात्रों के साथ CJP का ऐलान

'जेपी नड्डा के घर पर नहीं करेंगे बातचीत, इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए', छात्रों के साथ CJP का ऐलान

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हम जेपी नड्डा के घर पर बातचीत नहीं करेंगे. उन्होंने बातचीत के लिए सरकार की तरफ से तय जगह का प्रस्ताव ठुकरा दिया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Jul 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत के लिए सरकार तैयार हो गई. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर या उनके दफ्तर में से कहीं पर भी बात हो सकती है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के घर पर हम बातचीत नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि या तो बातचीत जंतर मंतर पर होगी या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर होगी. 

जंतर-मंतर पर सीजेपी के मंच से आशुतोष रांका ने कहा, "जंतर-मंतर पर वो लोग आने से डर रहे हैं. हम लोगों ने कहा कि आप कोई ऐसी जगह सजेस्ट कर दीजिए, जहां पर न आपका घर हो, न जंतर-मंतर हो. कोई बीच की जगह सुझा दो. अभी भी जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि हम नड्डा जी के ऑफिस पर या घर पर मीटिंग कर सकते हैं."

आशुतोष रांका ने प्रदर्शन में मौजूद छात्रों से सवाल किया कि हमें नड्डा जी के घर पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नड्डा जी के ऑफिस पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर सभी ने 'ना' में जवाब दिया. 

इस बार हमें हवाबाजी नहीं चाहिए- आशुतोष रांका

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, "जनता ने मना कर दिया है कि मीटिंग होगी तो नड्डा जी के घर पर नहीं होगी. या तो जंतर-मंतर पर होगी या कोई न्यूट्रैल वेन्यू पर होगी. दूसरी शर्त हमने सरकार से ये रखी है कि इस बार हमें हवाबाजी नहीं चाहिए. अगर आप हमसे मीटिंग कर रहे हो तो आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते. आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे तो हमें कुछ न कुछ कॉन्क्रीट चाहिए. आपके हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेंगी. नहीं तो आपका बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे."

आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं- रांका

आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का नाम लेते हुए कहा, "आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं. लेकिन छोटे लोगों के पीछे पूरे देश की जनता है. देश की जनता ने बोला है कि मीटिंग नड्डा जी के घर पर या ऑफिस पर नहीं होगी. नहीं होगी तो नहीं होगी!"

कनॉट प्लेस में शाम 6.30 तक दुकानें, रेस्तरां, ऑफिस हो जाएंगे बंद, CJP प्रदर्शन के बीच NDMC की अपील

Published at : 23 Jul 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
JP Nadda Breaking News Abp News Cockroach Janta Party Ashutosh Ranka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'जेपी नड्डा के घर पर नहीं करेंगे बातचीत, इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए', छात्रों के साथ CJP का ऐलान
'जेपी नड्डा के घर पर नहीं करेंगे बातचीत, इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए', छात्रों के साथ CJP का ऐलान
दिल्ली NCR
नीट पेपर लीक: संजीव मुखिया को CBI से क्लीन चीट पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को घेरा, 'आप से ना हो पाएगा क्योंकि...'
नीट पेपर लीक: संजीव मुखिया को CBI से क्लीन चीट पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को घेरा, 'आप से ना हो पाएगा क्योंकि...'
दिल्ली NCR
कनॉट प्लेस में शाम 6.30 तक दुकानें, रेस्तरां, ऑफिस हो जाएंगे बंद, CJP प्रदर्शन के बीच NDMC की अपील
कनॉट प्लेस में शाम 6.30 तक दुकानें, रेस्तरां, ऑफिस हो जाएंगे बंद, CJP प्रदर्शन के बीच NDMC की अपील
दिल्ली NCR
प्रदर्शनकारियों पर NSA के 'आदेश' को लेकर कांग्रेस नेता की पोस्ट से बवाल, अब दिल्ली पुलिस ने दी ये सफाई
प्रदर्शनकारियों पर NSA के 'आदेश' को लेकर कांग्रेस नेता की पोस्ट से बवाल, अब दिल्ली पुलिस ने दी ये सफाई
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2 में Hina Khan की स्पेशल एंट्री? Shilpa Shinde संग टकराव की चर्चा
CJP Protest : CJP प्रदर्शन, 110 वीडियो, महिलाओं से छेड़छाड़! हाई कोर्ट में खुलासे! |ABPLIVE
त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ का निधन, बागपत में पसरा सन्नाटा
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर सीजेपी से बातचीत के लिए तैयार हुई सरकार, उधर खरगे ने मोदी सरकार के सामने रखी ये शर्त
इधर सीजेपी से बातचीत के लिए तैयार हुई सरकार, उधर खरगे ने मोदी सरकार के सामने रखी ये शर्त
महाराष्ट्र
VIDEO: मौन आंदोलन के दौरान फफक-फफक कर रोए अन्ना हजारे, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद हुए शामिल
VIDEO: मौन आंदोलन के दौरान फफक-फफक कर रोए अन्ना हजारे, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद हुए शामिल
क्रिकेट
2 साल बाद वापसी, 149 की रफ्तार... पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास
2 साल बाद वापसी, 149 की रफ्तार... पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
इंडिया
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री और PM से जवाब
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री से जवाब
इंडिया
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
इंडिया
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
बॉलीवुड
राजकुमार राव पर 'मोदी है तो मुमकिन है' गाने के लिए था प्रेशर? पहले बताई सच्चाई फिर डिलीट किया कमेंट
राजकुमार राव पर 'मोदी है तो मुमकिन है' गाने के लिए था प्रेशर? पहले बताई सच्चाई फिर डिलीट किया कमेंट
ABP NEWS
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
ABP NEWS
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
ABP NEWS
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
ABP NEWS
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
ABP NEWS
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
Embed widget