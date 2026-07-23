नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले में CBI ने आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को क्लीन चीट दी है. एजेंसी ने कहा कि गहन जांच के दौरान संजीव मुखिया के पेपर लीक में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई. अब इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आपकी नीयत में खोट है.

आप से ना हो पाएगा, क्योंकि आपकी नीयत में खोट- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''लीजिए, मोदी जी की पूरी पोल खुल गई. 2024 में NEET का पेपर लीक हुआ. मोदी सरकार ने इसको मास्टरमाइंड कहकर गिरफ्तार किया. फिर सीबीआई ने जानबूझकर टाइम पे चार्जशीट दायर नहीं की जिसकी वजह से इसको तीन महीने में ही ऑटोमैटिक बेल दिलवा दी. और आज उसको CBI से मोदी जी ने क्लीन चिट दिलवा दी. वाह मोदी जी वाह. आप से ना हो पाएगा, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है.''

लीजिए। मोदी जी की पूरी पोल खुल गई।



2024 में NEET का पेपर लीक हुआ। मोदी सरकार ने इसको मास्टरमाइंड कहकर गिरफ्तार किया। फिर सीबीआई ने जानबूझकर टाइम पे चार्जशीट दायर नहीं की जिसकी वजह से इसको तीन महीने में ही ऑटोमैटिक बेल दिलवा दी।



और आज उसको CBI से मोदी जी ने क्लीन चिट दिलवा दी।… https://t.co/bwbexAwjQa — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 23, 2026

अपने देश के युवाओं को सलाम करता हूं- अरविंद केजरीवाल

वहीं, जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, ''मैं Gen-Z को सलाम करता हूं. अपने देश के युवाओं को सलाम करता हूं. जिस तरह से इस कॉकरोच आंदोलन में पुलिस का सामना किया है, डंडों का सामना किया है. आंसू गैस के गोलों का सामना किया है. ये कोई छोटी बात नहीं है.''

लोग सो गए थे, आपने पूरे देश को जगा दिया है- केजरीवाल

उन्होंने आगे कहा, ''देश सो गया था, लोग सो गए थे. लोग डरे हुए थे. मोदी सरकार ने सबको डराया हुआ था. जिस हौसले और बुलंदी से आपलोगों ने पुलिस के अत्याचारों का सामना किया है, आपने पूरे देश को जगा दिया है.'' अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन के दौरान का तीन वीडियो भी शेयर किया और प्रदर्शनकारियों की तारीफ की है.''

प्रदर्शनकारियों पर NSA के 'आदेश' को लेकर कांग्रेस नेता की पोस्ट से बवाल, अब दिल्ली पुलिस ने दी ये सफाई