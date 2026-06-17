दिल्ली-NCR में आतंकी हमलों की साजिश फेल, ISI के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क, 7 लोग गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी-क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक यह गिरोह पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने शाहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर के इशारों पर काम कर रहा था.

पाकिस्तान के रास्ते सप्लाई हो रहा था अवैध हथियार

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से अवैध हथियार, कारतूस और नशीले पदार्थ मंगवाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करता था. स्पेशल सेल ने कार्रवाई के दौरान पांच आधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है. मोबाइल फोन से शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर से जुड़े चैट, वॉइस नोट और अन्य अहम डिजिटल सबूत मिले हैं.

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दिल्ली-एनसीआर में रची आतंकी हमलों की साजिश

पुलिस के मुताबिक मई 2026 में सूचना मिली थी कि ISI के इशारे पर दिल्ली-एनसीआर में आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही है. इसके बाद स्पेशल सेल ने जाल बिछाकर लोनी निवासी मोहित उर्फ योगी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ और एक-एक कर सात लोगों को दबोच लिया गया.

सोशल मीडिया पर चल रहा था पूरा खेल

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसाता था. उन्हें जल्दी पैसे कमाने, हथियारों की पहुंच और अपराध की दुनिया का लालच देकर भर्ती किया जाता था.इसके बाद उनसे सार्वजनिक स्थानों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों और कुछ खास लोगों की रेकी करवाई जाती थी. रेकी की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजे जाते थे.

दिल्ली और हरियाणा में आरोपियों के द्वारा की गई थी रेकी

पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों में कई संभावित ठिकानों की रेकी की थी. समय रहते कार्रवाई होने से कई बड़े आतंकी हमले टल गए. जांच में यह भी पता चला है कि गिरोह हवाला, यूपीआई ट्रांजैक्शन और डेड-ड्रॉप सिस्टम के जरिए हथियारों और नशे के कारोबार से पैसा जुटा रहा था. पुलिस अब फरार आरोपियों और पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.

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