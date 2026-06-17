दिल्ली NCR में बना CNCR और तीन नए जोन का कॉन्सेप्ट क्या, जब सिमट नहीं रहा तो बदलाव क्यों?

देश की राजधानी दिल्ली के आसपास करीब 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक इलाका, जहां 7.5 करोड़ लोग सांस लेते हैं, काम करते हैं और सपने देखते हैं. यही है दिल्ली का NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन. लेकिन अचानक इस विशाल इलाके को सिमटाने की बातें होने लगीं. हरियाणा के 5 जिलों को बाहर करने का प्रस्ताव आया और 16 जून 2026 को NCR प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में यह तय हुआ कि 'जो एरिया पहले से NCR में है, वही आगे भी रहेगा.' लेकिन क्या सच में मामला खत्म हो गया?

एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी कोई मिसाल नहीं

NCR कोई साधारण इलाका नहीं है. यह अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय योजना और विकास का एक अनोखा उदाहरण है. यानी, एक ही प्लानिंग बोर्ड राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों को मिलकर विकसित करता है.

1985 में जब NCR प्लानिंग बोर्ड एक्ट पास हुआ, तो इसके पीछे एक साफ सोच थी कि दिल्ली पर बढ़ती आबादी का दबाव कम करना. दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना और पूरे का बराबर विकास करना. यानी दिल्ली को अकेला नहीं लड़ने देना, बल्कि आसपास के शहरों को भी विकास की रेस में शामिल करना.

नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के मुताबिक, NCR करीब 55,083 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी आबादी करीब 7.5 करोड़ है. 2041 तक यह आबादी 15 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है.

NCR में कौन-कौन से जिले हैं?

NCR में पूरी दिल्ली (NCT) शामिल है, साथ ही तीन राज्यों के कुल 24 जिले:

राज्य NCR में जिले कुल कितने हरियाणा गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह, पलवल, पानीपत, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, भिवानी और चरखी दादरी. 14 उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली. 8 राजस्थान झुंझुनूं और अलवर (भिवाड़ी समेत). 2

NCR सिमटने की बात क्या थी?

ड्राफ्ट रीजनल प्लान-2041 के तहत यह प्रस्ताव रखा गया था कि NCR की सीमा दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर के दायरे तक सीमित कर दी जाए. फिलहाल NCR दिल्ली की सीमा से 150 से 175 किलोमीटर दूर तक फैला है. हरियाणा सरकार ने खुद अपने 5 जिलों को NCR से बाहर करने का प्रस्ताव रखा था. इनमें करनाल, पानीपत, जींद, महेंद्रगढ़ और भिवानी (चरखी दादरी समेत) शामिल थे. अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता, तो हरियाणा का NCR क्षेत्र 25,327 वर्ग किमी से घटकर सिर्फ 10,546 वर्ग किमी रह जाता.

हरियाणा अपने जिलों को बाहर क्यों चाहता था?

इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं:

NCR में होने से जमीन के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगती हैं.

प्रदूषण से जुड़ी रोक-टोक (जैसे BS-4 वाहनों पर रोक) NCR के सभी जिलों पर लागू होती थी.

कुछ दूर-दराज के जिलों को NCR का फायदा कम मिलता था, लेकिन पाबंदियां पूरी झेलनी पड़ती थीं.

राजस्थान क्यों सबसे बड़ा विरोधी बना?

राजस्थान को इस कटौती से सबसे ज्यादा नुकसान होता. अगर NCR 100 किमी तक सिमट जाता, तो राजस्थान का सिर्फ भिवाड़ी ही NCR में बचता. झुंझुनूं और अलवर के बड़े हिस्से बाहर हो जाते, इसलिए राजस्थान ने खुलकर विरोध किया.

42वीं NCR प्लानिंग बोर्ड की बैठक 16 जून 2026 को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की. बैठक में दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ए के शर्मा और राजस्थान के शहरी विकास मंत्री जे एस खर्रा शामिल हुए. इस बोर्ड ने 5 बड़े फैसले लिए:

NCR की सीमा नहीं बदलेगी: हरियाणा के 5 जिलों को बाहर करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया. सभी 14 हरियाणा जिले NCR में बने रहेंगे. बोर्ड ने साफ कहा, 'जो एरिया पहले से NCR में है, आगे भी वो बना रहेगा.'

हरियाणा के 5 जिलों को बाहर करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया. सभी 14 हरियाणा जिले NCR में बने रहेंगे. बोर्ड ने साफ कहा, 'जो एरिया पहले से NCR में है, आगे भी वो बना रहेगा.' NCR को तीन जोन में बांटा जाएगा: दिल्ली और उसके आसपास का इलाका सेंट्रल NCR (CNCR) होगा, जहां प्रदूषण और दूसरी पाबंदियां लागू रहेंगी. हालांकि, इलाका कम नहीं होगा. बाकी NCR में दूर-दराज के जिले होंगे, जहां ये पाबंदियां लागू नहीं होंगी. यानी दूर के जिलों को NCR का फायदा मिलता रहेगा, लेकिन प्रदूषण की पाबंदियों से राहत मिलेगी. तीसरा NCT दिल्ली यानी पूरी राजधानी.

दिल्ली और उसके आसपास का इलाका सेंट्रल NCR (CNCR) होगा, जहां प्रदूषण और दूसरी पाबंदियां लागू रहेंगी. हालांकि, इलाका कम नहीं होगा. बाकी NCR में दूर-दराज के जिले होंगे, जहां ये पाबंदियां लागू नहीं होंगी. यानी दूर के जिलों को NCR का फायदा मिलता रहेगा, लेकिन प्रदूषण की पाबंदियों से राहत मिलेगी. तीसरा NCT दिल्ली यानी पूरी राजधानी. चार 'नमो सिटी' बनेंगी: NCR में चार नए ग्रीनफील्ड शहर बनेंगे, एक हरियाणा में, एक दिल्ली, एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश में होंगे. इन शहरों के लिए अगले 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे. ये शहर RRTS (रैपिड रेल) कॉरिडोर के साथ बनेंगे. यह आधुनिक, इको-फ्रेंडली और आत्मनिर्भर होंगे. हर राज्य को कम से कम 3 प्रस्ताव देने होंगे.

NCR में चार नए ग्रीनफील्ड शहर बनेंगे, एक हरियाणा में, एक दिल्ली, एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश में होंगे. इन शहरों के लिए अगले 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे. ये शहर RRTS (रैपिड रेल) कॉरिडोर के साथ बनेंगे. यह आधुनिक, इको-फ्रेंडली और आत्मनिर्भर होंगे. हर राज्य को कम से कम 3 प्रस्ताव देने होंगे. सब-कमेटी गठन: रीजनल नेशनल प्लान-2041 को अंतिम रूप देने के लिए एक सब-कमेटी बनाई गई. यह 15 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगी. बोर्ड की अगली बैठक दिसंबर 2026 में होगी.

रीजनल नेशनल प्लान-2041 को अंतिम रूप देने के लिए एक सब-कमेटी बनाई गई. यह 15 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगी. बोर्ड की अगली बैठक दिसंबर 2026 में होगी. BS-6 ट्रांजिशन स्कीम: BS-4 वाहनों पर 30% की छूट देने की योजना है.

NCR के फायदे और नुकसान: क्यों कोई बाहर जाना चाहता है और कोई अंदर आना?

NCR में रहने के फायदे:

इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंडिंग: NCR प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) के ज़रिए राज्य सरकारों को सीवरेज, पेयजल, सड़कें और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खास लोन और वित्तीय सहायता मिलती है. NCR से बाहर होने पर यह फंडिंग बंद हो जाएगी.

NCR प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) के ज़रिए राज्य सरकारों को सीवरेज, पेयजल, सड़कें और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खास लोन और वित्तीय सहायता मिलती है. NCR से बाहर होने पर यह फंडिंग बंद हो जाएगी. जमीन की कीमतें: NCR में होने से जमीन और प्रॉपर्टी के दाम ज्यादा रहते हैं. इन्वेस्टर्स NCR इलाकों में ज्यादा पैसा लगाते हैं.

NCR में होने से जमीन और प्रॉपर्टी के दाम ज्यादा रहते हैं. इन्वेस्टर्स NCR इलाकों में ज्यादा पैसा लगाते हैं. कनेक्टिविटी: NCR के जिलों को मेट्रो, RRTS और एक्सप्रेस-वे जैसी सुविधाएं पहले मिलती हैं. करनाल और मानेसर की तरफ RRTS कॉरिडोर पर काम चल रहा है.

NCR के जिलों को मेट्रो, RRTS और एक्सप्रेस-वे जैसी सुविधाएं पहले मिलती हैं. करनाल और मानेसर की तरफ RRTS कॉरिडोर पर काम चल रहा है. रोजगार के मौके: NCR में IT पार्क, इंडस्ट्रियल जोन और कंपनियां ज्यादा हैं. यहां नौकरियों के भरपूर मौके मिलते हैं.

NCR में IT पार्क, इंडस्ट्रियल जोन और कंपनियां ज्यादा हैं. यहां नौकरियों के भरपूर मौके मिलते हैं. स्कूल, कॉलेज और अस्पताल: NCR में देश के कुछ बेहतरीन शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान हैं.

NCR में रहने के नुकसान:

प्रदूषण की पाबंदियां: NCR में गंभीर प्रदूषण की समस्या है. सर्दियों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होता है, जिसमें निर्माण कार्य बंद, स्कूल बंद और गाड़ियों पर रोक जैसी पाबंदियां आती हैं. दूर-दराज के जिलों को भी ये पाबंदियां झेलनी पड़ती हैं, हालांकि अब तीन जोन की योजना से यह समस्या कम होगी.

NCR में गंभीर प्रदूषण की समस्या है. सर्दियों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होता है, जिसमें निर्माण कार्य बंद, स्कूल बंद और गाड़ियों पर रोक जैसी पाबंदियां आती हैं. दूर-दराज के जिलों को भी ये पाबंदियां झेलनी पड़ती हैं, हालांकि अब तीन जोन की योजना से यह समस्या कम होगी. जमीन के इस्तेमाल पर पाबंदी: NCR में जमीन के इस्तेमाल पर सख्त नियम हैं. किसान या डेवलपर अपनी जमीन का मनचाहा इस्तेमाल नहीं कर सकते.

NCR में जमीन के इस्तेमाल पर सख्त नियम हैं. किसान या डेवलपर अपनी जमीन का मनचाहा इस्तेमाल नहीं कर सकते. महंगाई: NCR में रहना महंगा है. यहां घर का किराया, खाना, पढ़ाई जैसी सुविधाएं दूसरे शहरों से महंगी हैं.

NCR में रहना महंगा है. यहां घर का किराया, खाना, पढ़ाई जैसी सुविधाएं दूसरे शहरों से महंगी हैं. ट्रैफिक जाम: रोजाना लाखों लोग दिल्ली आते-जाते हैं. सड़कों पर भयंकर जाम लगता है.

रोजाना लाखों लोग दिल्ली आते-जाते हैं. सड़कों पर भयंकर जाम लगता है. रिसोर्सेस पर दबाव: इतनी बड़ी आबादी की वजह से पानी, बिजली और सीवरेज जैसे रिसोर्सेस पर भारी दबाव है.

तो क्या NCR आने वाले वक्त में सिमट सकता है?

रीजनल प्लान-2041 अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है. सब-कमेटी 15 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद दिसंबर 2026 में अगली बैठक में इस प्लान को अंतिम मंजूरी मिल सकती है. इसके बाद बड़े बदलाव हो सकते हैं. जैसे:

NCR की आबादी 7.5 करोड़ से बढ़कर 2041 तक 15 करोड़ हो जाएगी.

शहरी आबादी 2031 तक 57% और 2041 तक 67% हो जाएगी.

4 नमो सिटी बनेंगी, जो RRTS से जुड़ी होंगी.

8 नई स्मार्ट सिटी बसाने की भी योजना है, जहां से दिल्ली की दूरी सिर्फ 30 मिनट की होगी.

CNCR को NCR का 'गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्च्युनिटी' बनाया जाएगा.

हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं. 15 करोड़ की आबादी को संभालना आसान नहीं होगा. 4 नमो सिटी और 8 स्मार्ट सिटी को बनने में समय लगेगा. प्रदूषण की समस्या अब भी बनी रहेगी, हालांकि CNCR तक सीमित हो सकती है.