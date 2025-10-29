हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में एयर प्यूरीफायर की मांग में उछाल, दिवाली से पहले ही कई कंपनियों ने की रिकॉर्ड बिक्री

दिल्ली में एयर प्यूरीफायर की मांग में उछाल, दिवाली से पहले ही कई कंपनियों ने की रिकॉर्ड बिक्री

Air Purifier: दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने से एयर प्यूरीफायर की बिक्री तेज हुई. दिल्ली में दिवाली से पहले ही कई कंपनियों ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर स्तर छू लिया है. इसी के साथ लोगों में स्वच्छ हवा को लेकर चिंता बढ़ी है, जिसके चलते एयर प्यूरीफायर की बिक्री में तेजी से उछाल देखा जा रहा है. दिवाली से पहले ही कई कंपनियों ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है, क्योंकि इस समय वायु गुणवत्ता अक्सर 'खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाती है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार (29 अक्टूबर) सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 273 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. हालांकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में मामूली सुधार हुआ, लेकिन सांस लेने योग्य हवा अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

अक्टूबर की शुरुआत से बढ़ी एयर प्यूरीफायर मांग- अनुराग कुमार

जानकारी के अनुसार, एयर प्यूरीफायर बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि इस बार प्रदूषण के स्तर और लोगों की जागरूकता दोनों ने मांग को कई गुना बढ़ा दिया है. यूरेका फोर्ब्स के मुख्य वृद्धि अधिकारी अनुराग कुमार ने बताया कि दीपावली से पहले, अक्टूबर की शुरुआत से ही मांग में तेजी आई है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ-साथ खुदरा दुकानों पर भी बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

बाजार में 12.23% की वार्षिक दर से बढ़ेगा एयर प्यूरीफायर 

केंट आरओ सिस्टम्स के चेयरमैन महेश गुप्ता ने कहा कि त्योहारों के महीनों में एयर प्यूरीफायर और फिल्टर की बिक्री सामान्य से कई गुना अधिक बढ़ जाती है. उन्होंने बताया कि हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आती है और इस दौरान लोग घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए प्यूरीफायर खरीदने को प्राथमिकता देते हैं.

मार्केट्स एंड डेटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एयर प्यूरीफायर बाजार 2025-26 से 2032-33 के बीच 12.23% की वार्षिक दर से बढ़ेगा. वर्तमान में 15.15 करोड़ अमेरिकी डॉलर का यह बाजार अगले कुछ वर्षों में 38.13 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.

ब्रिटेन की कंपनी डायसन के इंजीनियर एलेक्स हडसन ने कहा कि लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच परिवारों के लिए प्रदूषकों से बचाव बेहद जरूरी है. घरों में स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए एयर प्यूरीफायर एक प्रभावी उपाय साबित हो रहा है.

इसी बीच, कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए नए मार्केटिंग अभियान चला रही हैं. यूरेका फोर्ब्स ने दुकानों में 'स्मोक चैंबर' स्थापित किए हैं ताकि ग्राहक वास्तविक समय में प्रदूषण स्तर का अंतर देख सकें. वहीं स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, जो मोबाइल ऐप से नियंत्रित किए जा सकते हैं, लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं.

हालांकि ब्लू स्टार के प्रबंध निदेशक बी. त्यागराजन का मानना है कि एयर प्यूरीफायर अभी पूर्ण समाधान नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब तक स्रोत पर प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक यह समस्या केवल अस्थायी रूप से ही कम की जा सकती है.

Published at : 29 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Tags :
AQI AIR Pollution DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर-यश से साई पल्लवी तक ने वसूले करोड़ों
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर से यश तक ने वसूले करोड़ों
हेल्थ
रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग
रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग
शिक्षा
कोर्ट के फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर रद्द किया गया जामिया का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
कोर्ट के फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर रद्द किया गया जामिया का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
यूटिलिटी
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget