दिल्ली: मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की हत्या, गुजरात से वांटेड अपराधी गिरफ्तार

दिल्ली के महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक खतरनाक अपराधी को गुजरात से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सलमान उर्फ बोना के रूप में हुई, जो पहले भी डकैती, अपहरण और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे दो गंभीर मामलों में शामिल रह चुका है. पुलिस ने उसे 1,100 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद दबोचा.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 16 नवंबर को आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक 50 साल की महिला की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली थी. उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे. मौके से पुलिस को एक चाकू, महिला की चप्पल और एक जोड़ी पुरुषों की चप्पल मिलीं.

CCTV फुटेज की जांच में पुलिस ने देखा कि एक संदिग्ध युवक सफेद-काले स्पोर्ट्स लोगो वाली चप्पल पहनकर रेलवे स्टेशन की ओर जाता दिखा. कुछ देर बाद वही युवक नंगे पैर वापस जाता नजर आया. मौके से मिली चप्पल उसी से मैच हो गईं.

सीसीटीवी से मिला पुलिस को अहम सबूत

दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी के पीछे-पीछे बदोला गांव तक पहुंची जहां उसकी पहचान सलमान उर्फ बोना के रूप में हुई. घर पर छापेमारी की गई लेकिन वह फरार मिला. उसकी पुरानी आपराधिक हिस्ट्री पता करने पर सामने आया कि वह पहले से ही दो गंभीर मामलों में वांटेड है. इस बीच, मृतक की पहचान सीजन निवासी होलंबी कलां के रूप में हुई जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और कुछ दिनों से लापता थी.

गुजरात से दबोचा गया आरोपी

दिल्ली पुलिस को लगातार दबिशों और मुखबिरों की मदद से जानकारी मिली कि सलमान गुजरात के भरूच जिले के वेदाच गांव में छिपा है. महेंद्र पार्क थाने की टीम ने तुरंत गुजरात पहुंचकर KBR भट्टा से उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली. उसके बताए स्थान से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, चप्पल और वारदात के समय के कपड़े बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस अब जांच कर रही है कि कहीं वह अन्य मामलों में भी शामिल तो नहीं.