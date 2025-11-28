25 साल से फरार कुख्यात धीरज तोमर उर्फ राज सिंह गिरफ्तार, चार गंभीर मामलों में था वांटेड

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 25 साल से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी धीरज तोमर उर्फ राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी दिल्ली और उत्तराखंड में टैक्सी ड्राइवरों की हत्या कर उनकी गाड़ियां लूटने वाले गैंग का हिस्सा था. वह 2001 में दर्ज चार गंभीर मामलों में वांटेड था और कोर्ट द्वारा उसे अपराधी घोषित किया गया था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 17 मार्च 2001 को पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 में एक कचरा घर में दो युवक गंभीर हालत मिले थे. अस्पताल ले जाने पर एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बच गया. जांच में पता चला कि एक गैंग ने टैक्सी किराए पर लेकर चालक और उसके साथी की हत्या की कोशिश की और गाड़ी लूट ली.

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन धीरज और उसका साथी अजय लांबा फरार हो गए थे. बाद में कोर्ट ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

कैसे पकड़ में आया आरोपी?

क्राइम ब्रांच टीम को निर्देश मिले थे कि पुराने फरार अपराधियों और पैरोल जंपर्स पर कार्रवाई की जाए. इसी दौरान जानकारी मिली कि धीरज ने अपना नाम बदलकर राज सिंह रख लिया है और पहचान छिपाकर गांव के आसपास ही रह रहा है. पुलिस टीम ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर निगरानी बढ़ाई और उसे यूपी के शाहजहांपुर जिले के सिकंदरपुर कलां गांव से दबोच लिया.

गिरफ्तारी के बाद कुख्यात आरोपी ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में धीरज ने स्वीकार किया कि वह राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में टैक्सियां किराए पर लेकर चालकों की हत्या करने और गाड़ियां नेपाल में बेचने वाले गिरोह का हिस्सा था. उसके खिलाफ हल्द्वानी, अल्मोड़ा और लोहाघाट में भी हत्या, लूट और अपहरण के गंभीर मामले दर्ज हैं.

क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी 20 साल की उम्र से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और गिरफ्तारी से बचने के लिए 25 साल तक नई पहचान के साथ छिपकर रह रहा था. पुलिस अब उससे जुड़े बाकी मामलों की भी जांच कर रही है.