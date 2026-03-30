दिल्ली नगर निगम कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, छोटे उल्लंघन अपराध की श्रेणी से होंगे बाहर

दिल्ली में शहरी प्रशासन को अधिक नागरिक-अनुकूल और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में प्रस्तावित संशोधनों के जरिए छोटे नागरिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और नियमों को सरल बनाने की पहल की गई है. इन बदलावों का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई के बजाय सहयोग और अनुपालन आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिससे नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास मजबूत हो सके.

प्रस्तावित संशोधनों के तहत कई ऐसे प्रावधानों में बदलाव किया जा रहा है, जिनमें पहले छोटे-छोटे उल्लंघनों पर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान था. अब ऐसे तकनीकी या मामूली मामलों में मुकदमा चलाने के बजाय उन्हें तर्कसंगत तरीके से निपटाने की योजना है. इससे अनावश्यक कानूनी दबाव, सामाजिक कलंक और लंबी मुकदमेबाजी से राहत मिलेगी.

छोटे मामलों में जेल की सजा खत्म करने की तैयारी

नगर निगम से जुड़े मामूली उल्लंघनों, खासकर रोजगार और लाइसेंसिंग से जुड़े मामलों में कारावास के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव है. यह बदलाव इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि छोटे नागरिक मामलों को आपराधिक अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए.

पुराने और अप्रासंगिक नियमों को हटाने की पहल

कई ऐसे प्रावधान, जिनमें बहुत कम जुर्माना निर्धारित था और जो वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो चुके हैं, उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा गया है. इन प्रावधानों को अब प्रशासनिक उपायों के जरिए बेहतर ढंग से संभालने की दिशा में काम किया जाएगा.

व्यापार और जीवन को आसान बनाने पर फोकस

लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाकर बाजार, व्यापार और खान-पान से जुड़े व्यवसायों को राहत देने की कोशिश की गई है. आपराधिक सजा के बजाय आर्थिक दंड लागू करने से व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी, अनुपालन का बोझ घटेगा और अधिक व्यवसाय औपचारिक ढांचे में आएंगे.

संतुलित दंड से बढ़ेगी जिम्मेदारी

कुछ मामलों में बार-बार या गंभीर उल्लंघनों को रोकने के लिए दंड को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है. हालांकि इसमें संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके.

इन संशोधनों का व्यापक उद्देश्य छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण, अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं में कमी और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाना है. साथ ही यह पहल एक ऐसे शासन मॉडल को आगे बढ़ाती है, जो नागरिकों के साथ विश्वास और सहयोग पर आधारित हो.

ये सुधार “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” की सोच के अनुरूप हैं. दिल्ली नगर निगम का लक्ष्य एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है, जो अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप हो, साथ ही शहर में स्वच्छता, व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रख सके.