दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल दस्तावेजों से पता चला है कि राष्ट्रीय राजधानी की 675 झुग्गी बस्तियों में आज भी सीवर लाइन नहीं हैं, और इसके लिए जिम्मेदारी लेने को दो सरकारी एजेंसियां एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं. दरअसल दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड और दिल्ली जल बोर्ड दोनों ने NGT को बताया कि सीवर लाइन बिछाने की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसी की है.

DUSIB और दिल्ली जल बोर्ड आमने सामने

एनजीटी में DUSIB का कहना है कि झुग्गी बस्तियों में सीवर लाइन बिछाने का काम दिल्ली जल बोर्ड का है. वहीं DJB का कहना है कि जब तक DUSIB पहले सीवर नेटवर्क नहीं बनाएगा, तब तक वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना संभव नहीं है. इस आपसी टकराव के कारण सालों से समस्या जस की तस बनी हुई है.

14 साल पुराना मामला

यह मामला करीब 14 साल पुराना है, जिसे निजामुद्दीन वेस्ट एसोसिएशन ने NGT में दायर किया था. इसमें डिफेंस कॉलोनी ड्रेन और बारापुला ब्रिज के जरिए यमुना में गिर रहे गंदे पानी का मुद्दा उठाया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक यमुना में महरौली, छतरपुर, साकेत और दक्षिणपुरी से आने वाले नाले से रोज 17 मिलियन लीटर गंदा पानी बहता है. सैदुल्लाजाब नाले से रोज 23 मिलियन लीटर गंदा पानी आता है. यानि कुल मिलाकर करीब 40 मिलियन लीटर बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज हर दिन यमुना में जा रहा है.

MCD के दावे पर भी सवाल

मामले में नगर निगम पर भी सवाल उठे हैं. MCD ने अक्टूबर 2025 में NGT को बताया था कि डिफेंस कॉलोनी ड्रेन के सभी खुले रास्ते बंद कर दिए गए हैं. लेकिन इलाके के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त ने मार्च 2026 में मौके की तस्वीरें लेकर ट्रिब्यूनल में पेश कीं, जिनमें नाला अब भी खुला दिख रहा है और बैरिकेडिंग अधूरी है.

लोगों की सेहत पर असर

डिफेंस कॉलोनी के C और D ब्लॉक के लोगों को इस नाले से निकलने वाली बदबू और जहरीली गैसों का सामना करना पड़ रहा है. नाले में जमा गंदगी से हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसी गैसें निकलती हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को ज्यादा परेशानी होती है.

गंदा पानी ट्रीट करने का काम कब तक होगा पूरा?

दिल्ली जल बोर्ड ने NGT को बताया है कि सभी 43 नालों को रोककर उनका गंदा पानी ट्रीट करने का काम दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है. अब 1 अप्रैल को NGT इस मामले की अगली सुनवाई करेगा.