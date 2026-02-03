दिल्ली: मामूली कहासुनी में डिलीवरी बॉय की हत्या! नाबालिगों ने चाकू से मार डाला, 3 हिरास्त में

पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में नाबालिगों ने कहासुनी के बाद एक डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में तीनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 फरवरी को रात करीब 8:15 बजे थाना पांडव नगर के आचार्य निकेतन इलाके में चाकू से हमले की घटना के बारे में PCR कॉल मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई.

मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने 22 वर्षीय अरुण राज को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया. अरुण एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था. पुलिस ने तुरंत उसे LBS अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मेडिकल जांच में पता चला कि मृतक के गले और सीने पर चाकू के कई गहरे घाव थे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

मोटरसाइकिल पर आए थे आरोपी

शुरुआती जांच में पता चला कि तीन लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे थे. किसी बात को लेकर पीड़ित के साथ उनकी कहासुनी हुई, जो बढ़ते-बढ़ते विवाद में बदल गई. इसके बाद आरोपियों ने अचानक धारदार हथियार से अरुण पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले के बाद तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने घायल युवक को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी.

CCTV फुटेज से मिले सुराग

घटना के बाद क्राइम टीम ने घटनास्थल का विस्तृत मुआयना किया और सबूत जुटाए. पुलिस ने घटनास्थल और आस-पास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच की. इससे आरोपियों की पहचान करने में मदद मिली. पुलिस ने कई टीमें बनाई गईं और संदिग्ध जगहों पर छापेमारी शुरू की. जांच में सामने आया कि इस घटना में शामिल सभी तीनों आरोपी नाबालिग हैं.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की विशेष टीमों ने कड़ी मेहनत और तकनीकी सहायता से सभी तीनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या पहले से कोई दुश्मनी थी या यह अचानक हुई कहासुनी का नतीजा था. मामले में इस्तेमाल किए गए हथियार और मोटरसाइकिल की भी तलाश की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.