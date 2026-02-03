'आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक संतुलन का बेहतरीन उदाहरण', बजट पर बोलीं दिल्ली की सीएम रेखा

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है. यह बजट न केवल देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, बल्कि दिल्ली जैसे महानगर के लिए भी नए अवसरों के द्वार खोलता है.

सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया साझा की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में आया यह बजट आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक संतुलन का भी बेहतरीन उदाहरण है.

मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह बजट दूरदर्शी है, संतुलित है और आम नागरिक की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में निरंतर सहयोग के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रति भी विशेष आभार प्रकट किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 की सबसे बड़ी खासियत इसकी सोच और मूल भावना है. यह बजट तीन अहम जिम्मेदारियों पर आधारित है. पहली, देश की आर्थिक गति को तेज करना और उसे स्थिर बनाए रखना; दूसरी, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, ताकि हर नागरिक विकास का हिस्सा बन सके; और तीसरी, ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विचार को जमीन पर उतारना.

निर्माण और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से विकासोन्मुखी बजट है. पूंगत खर्च बढ़ाकर निर्माण गतिविधियों और रोजगार सृजन को गति दी गई है. जहां पिछले वर्ष पूंगत खर्च 11.2 लाख करोड़ रुपये था, वहीं इस वर्ष इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इससे अधिक सड़कें बनेंगी, नई परियोजनाएं शुरू होंगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसका सीधा लाभ दिल्ली जैसे बड़े शहरों को भी मिलेगा.

महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस

महिलाओं और युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में लड़कियों के लिए हॉस्टल निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें. युवाओं के लिए नए कौशल, आधुनिक तकनीक और रोजगार के नए रास्ते खोले गए हैं. स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है.

ऑरेंज इकॉनमी पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण में ऑरेंज इकॉनमी का उल्लेख किया है, जो अत्यंत सराहनीय कदम है. उन्होंने बताया कि एवीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘कंटेंट क्रिएशन लैब्स’ स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है.

दिल्ली के लिए सीधे 1,348 करोड़ रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली को सीधे मिलने वाली केंद्रीय सहायता के रूप में 1,348 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगी. उन्होंने चंद्रावल जल परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी योजनाओं से पानी की आपूर्ति बेहतर होगी, पुराने इलाकों में जल दबाव सुधरेगा और 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा.

दिल्ली पुलिस के लिए 12,503 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, जो राजधानी के लिए बड़ी राहत है. वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 12,503 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसमें पुलिसकर्मियों का वेतन, थानों का संचालन, वाहन, तकनीक और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जहां अन्य राज्यों को यह खर्च खुद उठाना पड़ता है, वहीं दिल्ली में केंद्र सरकार यह जिम्मेदारी निभाती है. इससे दिल्ली सरकार अपने संसाधनों का उपयोग स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, पानी और गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं में कर पाती है.

SASCI में बढ़ोतरी से विकास को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूं निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) का आकार 1.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है यानी लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी. इससे दिल्ली बिना अतिरिक्त बजटीय दबाव के सड़क, फ्लाईओवर, बस, पानी और सीवरेज जैसी परियोजनाओं को पूरा कर सकेगी.

छोटे कारोबारियों को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट एमएसएमई और सर्विस सेक्टर पर खास तौर पर केंद्रित है, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. छोटे कारोबारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है, जिससे उन्हें आसानी से पूंजी मिलेगी, कर्ज की प्रक्रिया सरल होगी और कारोबार का विस्तार हो सकेगा. दिल्ली में लाखों छोटे कारोबारी और सर्विस प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए इसका सीधा लाभ राजधानी को मिलेगा.