सिरसपुर में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, दिल्ली पुलिस ने 4 घंटे में किया सनसनीखेज खुलासा

दिल्ली के आउटर-नॉर्थ जिले के सिरसपुर इलाके में 17 साल के एक नाबालिग की चाकू मारकर की गई हत्या के मामले को दिल्ली पुलिस ने महज चार घंटे में सुलझा लिया है. इस सनसनीखेज वारदात में शामिल पांच आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया एक चाकू भी बरामद कर लिया है.

21 जनवरी को आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना 21 जनवरी 2026 की शाम करीब साढ़े सात बजे की है. मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ छत घाट पार्क, राणा पार्क, सिरसपुर में अलाव के पास बैठा था. तभी 6-7 युवकों का एक समूह वहां पहुंचा और बिना किसी उकसावे के मारपीट शुरू कर दी. देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया और हमलावरों में से तीन युवकों ने चाकू निकाल लिए.

बताया जा रहा है कि मृतक ने दो हमलावरों के वार से खुद को बचा लिया, लेकिन तीसरे आरोपी ने उसके सीने के बाईं ओर, बगल और पसलियों के बीच एक गहरा चाकू घोंप दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को उसके दोस्त तुरंत बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी से पकड़ा आरोपी

दिल्ली पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही क्राइम टीम मौके पर पहुंची. एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आरोपियों के मोबाइल फोन की तकनीकी जांच की गई. इसके बाद रात भर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर पांचों आरोपियों को पकड़ लिया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय उर्फ बिंदी, सनी उर्फ भतूरा, सूरज, राजू उर्फ बंगाली और एक नाबालिग के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक एक आरोपी पहले भी आपराधिक मामले में शामिल रहा है. फिलहाल, पुलिस बाकी हथियारों और इस वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है.