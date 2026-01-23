भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल की तरह भव्य परेड होगी. इस परेड में शामिल होने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो खास सुविधा देने जा रहा है. दरअसल, ऐसा पहली बार हो रहा है जब परेड के निमंत्रण पत्र के साथ आने-जाने के लिए मेट्रो का फ्री टिकट भी दिया गया है. साथ ही, 26 जनवरी को मेट्रो सेवा तड़के 3.00 बजे से शुरू हो जाएगी.