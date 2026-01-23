एक्सप्लोरर
गणतंत्र दिवस: 26 जनवरी को कितने बजे मिलेगी पहली मेट्रो, DMRC ने बदला समय, इन लोगों के लिए टिकट फ्री
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ परेड में शामिल होने वालों के लिए विशेष सुविधा दे रही है. 26 जनवरी को मेट्रो सेवा सुबह 3 बजे से शुरू होगी ताकि लोग आसानी से परेड में पहुंचे.
भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल की तरह भव्य परेड होगी. इस परेड में शामिल होने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो खास सुविधा देने जा रहा है. दरअसल, ऐसा पहली बार हो रहा है जब परेड के निमंत्रण पत्र के साथ आने-जाने के लिए मेट्रो का फ्री टिकट भी दिया गया है. साथ ही, 26 जनवरी को मेट्रो सेवा तड़के 3.00 बजे से शुरू हो जाएगी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट: किडनैपर कल्लू का एनकाउंटर, 40 लाख फिरौती के लिए कर दी थी व्यापारी के बेटे की हत्या
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
विश्व
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
Advertisement
दिल्ली NCR
8 Photos
विश्व पुस्तक मेले में उमड़ी भीड़, सेना की गौरवगाथा और किताबों के प्रति युवाओं का दिखा क्रेज
दिल्ली NCR
6 Photos
दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला: सेना का इतिहास और 35 देशों की भागीदारी, फ्री मिल रही एंट्री
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL