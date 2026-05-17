यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लिया है. 18 मई से हर सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो फेरे चलाए जाएंगे, जिससे भीड़भाड़ को कम किया जा सके और यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके. जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शुरू करने की योजना है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, नए टिकट काउंटर और आधुनिक जांच उपकरण लगाए जाएंगे.

इसके अलावा, DFMD और बैगेज स्कैनर को भी सक्रिय किया जाएगा ताकि सुरक्षा जांच तेज और प्रभावी हो सके. DMRC ने बताया कि दिल्ली मेट्रो अब दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख बाजारों, सरकारी दफ्तरों, कॉरपोरेट क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और पर्यटन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है. इसके साथ ही ISBT, एयरपोर्ट, RRTS, नोएडा और गुरुग्राम रैपिड मेट्रो से मल्टीमॉडल कनेक्शन को भी मजबूत किया गया है.

डीएमआरसी की पहल से 1 लाख यात्री होंगे लाभान्वित

डीएमआरसी ने बताया कि 160 मेट्रो स्टेशनों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी नेटवर्क विकसित किया गया है, जिससे रोज करीब 1 लाख यात्री लाभान्वित हो रहे हैं. ई-ऑटो, ई-रिक्शा, बाइक टैक्सी, कैब और साइकिल सेवाओं को लास्ट माइल कनेक्टिविटी का हिस्सा बनाया गया है. डीएमआरसी सारथी ऐप के जरिए डोर-टू-डोर इंटीग्रेटेड जर्नी प्लानिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है. सेंट्रल विस्टा इलाके में IOCL के सहयोग से हाइड्रोजन आधारित बस सेवा शुरू करने का भी जिक्र किया गया. दिल्ली-एनसीआर के 126 मेट्रो स्टेशनों पर पार्क एंड राइड सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई. QR टिकटिंग, NCMC, WhatsApp टिकटिंग, Paytm, PhonePe, Amazon और IRCTC इंटीग्रेशन जैसी डिजिटल टिकटिंग सुविधाओं पर जोर दिया गया. डीएमआरसी ने कहा कि उसका लक्ष्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम कर पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक करना है.

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18 मई से हर सोमवार चलेगी 6 अतिरिक्त मेट्रो

दिल्ली में अब लोगों को अपनी गाड़ी छोड़ मेट्रो से सफर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसी को देखते हुए DMRC ने 18 मई से हर सोमवार 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिससे कुल 24 नए ट्रिप बढ़ जाएंगे. मेट्रो में बढ़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, ज्यादा टिकट काउंटर खोले जाएंगे और यात्रियों की एंट्री को तेज किया जाएगा. DMRC का कहना है कि दिल्ली मेट्रो आज रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, एयरपोर्ट, बड़े बाजारों, ऑफिस हब और कॉलेजों को आसानी से जोड़ रही है, जिससे लोगों की निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो रही है. वहीं मेट्रो स्टेशनों पर ई-रिक्शा, ई-ऑटो और बाइक टैक्सी जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं ताकि लोगों को आखिरी दूरी तय करने में परेशानी न हो. DMRC का दावा है कि उसका मकसद दिल्ली-NCR में सस्ता, आसान और पर्यावरण के लिए बेहतर सफर उपलब्ध कराना है.

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