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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 2027 से सिर्फ ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन, वायु प्रदूषण को लेकर CAQM का बड़ा फैसला 

दिल्ली में 2027 से सिर्फ ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन, वायु प्रदूषण को लेकर CAQM का बड़ा फैसला 

E-Auto Registration News: वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली समेत NCR में इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. ई-3 व्हीलर नीति लागू होगी. 

By : बलराम पांडेय | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 15 May 2026 10:48 PM (IST)
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दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली-NCR में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर ही चलेंगे. 2027 से दिल्ली में बंद होंगे नए CNG और डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद होने की दिशा में बढ़ा गया है. वायु प्रदूषण पर सख़्ती करते हुए ई-3 व्हीलर नीति लागू होगी. दिल्ली-NCR में L5 इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर ही रजिस्टर्ड होंगे.

दिल्ली-NCR में इलेक्ट्रिक ऑटो को दिया जाएगा बढ़ावा

CAQM ने कहा कि दिल्ली-NCR में इलेक्ट्रिक ऑटो और मालवाहक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. 2027 से दिल्ली और 2028 से HVD जिलों में सिर्फ ई-3 व्हीलर रजिस्ट्रेशन होगा. सरकार के बाद अब CAQM ने भी दिल्ली-NCR में ऑटो सेक्टर में बड़ा बदलाव की घोषणा कर दी है. चरणबद्ध तरीके से ई-ऑटो नीति लागू होगी. 

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CAQM के दिशा-निर्देश

दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक 3W (L5) वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा (1 जनवरी 2027 से), गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और सोनीपत में (1 जनवरी 2028 से) और बाकी एनसीआर में 1 जनवरी 2029 से रजिस्ट्रेशन.
 
पूरे एनसीआर में 1 अक्टूबर 2026 से पंप पर No PUC, No Fuel का नियम लागू होगा.

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को 2026 के फसल सीजन के दौरान धान की पराली जलाने को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सख्त कार्ययोजनाएं लागू करने का आदेश दिया. 

दिल्ली का AQI कैसा रहा?

दिल्ली के 41 निगरानी केंद्रों पर AQI 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि केवल एक केंद्र पर वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पाई गई. सीपीसीबी के मुताबिक,  शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है. 

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 15 May 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
CAQM Breaking News Abp News AIR Pollution DELHI NEWS
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