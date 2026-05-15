दिल्ली में 2027 से सिर्फ ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन, वायु प्रदूषण को लेकर CAQM का बड़ा फैसला 

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली-NCR में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर ही चलेंगे. 2027 से दिल्ली में बंद होंगे नए CNG और डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद होने की दिशा में बढ़ा गया है. वायु प्रदूषण पर सख़्ती करते हुए ई-3 व्हीलर नीति लागू होगी. दिल्ली-NCR में L5 इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर ही रजिस्टर्ड होंगे.

दिल्ली-NCR में इलेक्ट्रिक ऑटो को दिया जाएगा बढ़ावा

CAQM ने कहा कि दिल्ली-NCR में इलेक्ट्रिक ऑटो और मालवाहक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. 2027 से दिल्ली और 2028 से HVD जिलों में सिर्फ ई-3 व्हीलर रजिस्ट्रेशन होगा. सरकार के बाद अब CAQM ने भी दिल्ली-NCR में ऑटो सेक्टर में बड़ा बदलाव की घोषणा कर दी है. चरणबद्ध तरीके से ई-ऑटो नीति लागू होगी.

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CAQM के दिशा-निर्देश

दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक 3W (L5) वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा (1 जनवरी 2027 से), गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और सोनीपत में (1 जनवरी 2028 से) और बाकी एनसीआर में 1 जनवरी 2029 से रजिस्ट्रेशन.



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दिल्ली का AQI कैसा रहा?

दिल्ली के 41 निगरानी केंद्रों पर AQI 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि केवल एक केंद्र पर वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पाई गई. सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

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