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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, एयरलाइंस और यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, एयरलाइंस और यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

Delhi News: रेखा गुप्ता सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को 25 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का निर्णय लिया है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 16 May 2026 08:00 PM (IST)
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दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शनिवार (16 मई) को बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को 25 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का निर्णय लिया है. आर्थिक संकट के बीच रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले का बाद सभी यात्री और एयरलाइन कंपनियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "दिल्ली सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर मौजूदा 25 प्रतिशत वैल्यू-एडेड टैक्स (VAT) को घटाकर 7 प्रतिशत करने का फैसला किया है. इस कदम से एयरलाइंस और आम यात्रियों, दोनों को फायदा होने की उम्मीद है."

ये भी पढ़ें: 'ये कबूल नहीं...', भोजशाला विवाद पर HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा AIMPLB

बयान में यह भी बताया गया कि यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. यह कदम पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर फ्यूल की कीमतों में आई अनिश्चितता को देखते हुए उठाया गया है.

6 महीने के लिए लागू होंगी दरें

सरकार का कहना है कि यह नई दर फिलहाल छह महीने के लिए लागू की जाएंगी. इस फैसले से उम्मीद है कि दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स की लागत कम होगी. जब एयरलाइनों का खर्च कम होगा, तो इसका फायदा सीधे यात्रियों को भी मिल सकता है. यानी आने वाले समय में हवाई टिकट सस्ते हो सकते हैं.

खास ईंधन होता है ATF

एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF, हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला खास तरह का ईंधन होता है. किसी भी एयरलाइन के कुल खर्च में इसका हिस्सा बहुत बड़ा होता है. कई बार यह खर्च 40 प्रतिशत तक भी पहुंच जाता है. ऐसे में अगर ATF सस्ता होता है, तो एयरलाइनों के लिए कम लागत में काम करना आसान हो जाता है.

एयरलाइंस कर रहीं थी मांग

पिछले कुछ सालों से एयरलाइन कंपनियां लगातार मांग कर रही थीं कि ATF पर टैक्स कम किया जाए. उनका कहना था कि ज्यादा टैक्स की वजह से टिकट महंगे होते हैं और यात्रियों की संख्या भी प्रभावित होती है. देश के कुछ राज्यों ने पहले ही ATF पर टैक्स घटाया है, ताकि ज्यादा फ्लाइट्स उनके शहरों से शुरू हों और व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिले.

बढ़ सकती है पैसेंजर्स की संख्या

दिल्ली सरकार के इस फैसले को भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है. सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि फ्लाइट्स का किराया कम होने से बढ़ती महंगाई से थोड़ी राहत आम जनता को जरूर मिलेगी लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में टिकट के दामों में कितना बदलाव देखने को मिलता है.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 16 May 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS
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