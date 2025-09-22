दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने नवरात्र के मौके पर शहर में मीट की दुकानों को अस्थाई रूप से बंद करने की मांग की है. उन्होंने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है.

मारवाह ने पत्र में कहा कि नवरात्र हिंदू समुदाय के लिए बेहद पवित्र समय होता है और इस दौरान लोग व्रत रखते हैं. इसलिए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मीट की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए.

बीजेपी विधायक ने पत्र में यह भी कहा है कि संबंधित नगर निगम और प्रशासनिक विभागों को आदेश जारी करना चाहिए ताकि नवरात्र के समय मीट की दुकानों को अस्थाई रूप से बंद किया जा सके.

विधायक और वॉलेंटियर्स खुद भी करेंगे अपील

मारवाह ने कहा कि उन्होंने सिर्फ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को ही पत्र नहीं लिखा, बल्कि कल MCD मेयर से भी मीट की दुकानों को नवरात्र में बंद करने के लिए बात की है. उन्होंने कहा, "हम और हमारे वॉलेंटियर्स भी नवरात्र में निकलेंगे और दुकानदारों से अपील करेंगे कि वे मीट की दुकानें बंद रखें."

जबरदस्ती नहीं, करेंगे अपील

जब उनसे पूछा गया कि क्या दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया जाएगा, तो मारवाह ने कहा कि ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा, "हम अपील करेंगे और लोग खुद ही दुकान बंद कर देंगे, जैसा हमने कांवड़ यात्रा के दौरान भी किया था."

मारवाह ने यह भी स्पष्ट किया कि वे सिर्फ झटका और हलाल मीट की दुकानों तक सीमित नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा, "हम सभी प्रकार की मीट की दुकानों को बंद करने की अपील करेंगे."

मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी करेंगे अपील

जहाँ तक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात है, मारवाह ने कहा कि इन इलाकों में हमारे लोग कम रहते हैं, इसलिए ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. लेकिन इसके बावजूद वे इन इलाकों में भी जाकर दुकानदारों से मीट की दुकानें बंद रखने की अपील करेंगे.

बीजेपी विधायक का कहना है कि नवरात्र के दौरान मीट की बिक्री बंद कराना हिंदू समुदाय की आस्था और व्रत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है. उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है.