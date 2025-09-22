दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां 15 वर्षीय एक किशोर पर आरोप है कि उसने 4 साल के बच्चे का अपहरण किया, उसे 30 फुट गहरी खाई में फेंका और फिर पत्थर से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं. इससे उसकी मौत हो गई. यह अपराध किशोर ने बच्चे की मां से बदला लेने के इरादे से किया. पुलिस ने बताया कि किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें 17 सितंबर को 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण की शिकायत मिली. बच्चे की मां ने बताया कि उनका बेटा उस दिन शाम लगभग 6.30 बजे ट्यूशन से लौटकर घर के पास खेल रहा था. थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि उनका बच्चा गायब हो गया है.

CCTV ने खोली पोल

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. CCTV फुटेज में देखा गया कि बच्चा एक किशोर के साथ था, जिसे शिकायतकर्ता ने पहचान लिया. पुलिस ने तुरंत किशोर को हिरासत में लिया और पूछताछ की. किशोर ने पूछताछ में बताया कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था.

पिता की फटकार के बाद रची साजिश

केंद्रीय पुलिस उपायुक्त निधिन वालसन ने कहा कि घटना वाले दिन किशोर ने कथित रूप से किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल ले ली थी और उसे दूसरे इलाके में छोड़ दिया था. पीड़िता की मां ने वाहन के मालिक को इसकी जानकारी दी.

वालसन ने आगे बताया कि इस बात का पता चलने पर किशोर के पिता ने उसे डांटा और मारपीट की. इस घटना से परेशान होकर किशोर ने निर्णय लिया कि वह शिकायतकर्ता के चार वर्षीय बेटे से बदला लेगा. जब बच्चा ट्यूशन से लौटकर घर के पास खेल रहा था, तो आरोपी नाबालिग उसे बहला-फुसला कर जंगल में ले गया.

FIR में हत्या का आरोप भी दर्ज

पुलिस ने अपहरण की शिकायत के बाद FIR में हत्या का आरोप भी जोड़ दिया है. जांच जारी है और पुलिस ने कहा है कि सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि इस गंभीर मामले में सही कार्रवाई की जा सके.