Delhi MCD By-Election Result: विनोद नगर उपचुनाव में BJP की बड़ी जीत, सरला चौधरी ने इतने मतों से मारी बाजी

Delhi MCD By-Election Result: विनोद नगर उपचुनाव में BJP की बड़ी जीत, सरला चौधरी ने इतने मतों से मारी बाजी

MCD Vinod Nagar By-Election: विनोद नगर उपचुनाव में बीजेपी की सरला चौधरी ने 2,691 मतों से जीत दर्ज की. 36.47% मतदान के बावजूद बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी थी, जबकि AAP की गीता रावत दूसरे स्थान पर रहीं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 03 Dec 2025 11:46 AM (IST)
विनोद नगर सहित दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और तस्वीर साफ हो चुकी है. इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा विनोद नगर वार्ड की रही, जहां बेहद कड़ी और त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिली. कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत रखते हुए जीत हासिल की.

विनोद नगर में सरला चौधरी का जलवा

विनोद नगर वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार सरला चौधरी ने 2,691 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. यह मुकाबला इसलिए दिलचस्प रहा क्योंकि यहां बीजेपी, AAP और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर नहीं, बल्कि त्रिकोणीय भिड़ंत देखने को मिली. AAP प्रत्याशी गीता रावत दूसरे नंबर पर रहीं.

मतदान प्रतिशत सिर्फ 36.47% रहा, जो सामान्य औसत से काफी कम था. इसके बावजूद बीजेपी ने इस सीट को बरकरार रखा. सरला चौधरी इससे पहले भी पार्षद रह चुकी हैं, और उनकी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया. मतगणना केंद्र के बाहर जोरदार जश्न मनाया गया.

दिल्ली MCD उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी

केवल विनोद नगर ही नहीं, पूरे उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा. 12 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं.  AAP को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, निर्दलीय उम्मीदवार को 1 सीट मिली है. बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर निगम में अपना दबदबा दिखाया. कई वार्डों में बेहद करीबी मुकाबले देखने को मिले, लेकिन अंत में बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी.

एमसीडी उपचुनाव की ये रही स्थिति

बीजेपी- 7 सीट
AAP- 3 सीट
कांग्रेस- 1 सीट
निर्दलीय- 1 सीट

कम मतदान के बाद भी बीजेपी की स्थिति मजबूत

इस उपचुनाव में ज्यादातर सीटों पर मतदान प्रतिशत कम रहा और विनोद नगर इसका बड़ा उदाहरण है. केवल 36.47% लोगों ने मतदान किया, जो वार्ड औसत से नीचे है. इसके बावजूद जो नतीजे आए, उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती और जमीन पर पकड़ अभी भी मजबूत है.

Published at : 03 Dec 2025 10:55 AM (IST)
By Election Result MCD By-Election Result Delhi MCD By-Election Result
