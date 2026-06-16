Delhi News: दिल्ली में डेंगू के 162 मामले, MCD ने 8.3 लाख घरों का किया सर्वे

दिल्ली नगर निगम (MCD) की इस सप्ताह की वेक्टर जनित बीमारियों की रिपोर्ट में सामने आया है कि इस साल अब तक राजधानी में डेंगू के 162, मलेरिया के 42 और चिकनगुनिया के 9 मामले दर्ज किए गए हैं. हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार इन बीमारियों के मामले कम हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो हफ्तों में डेंगू के 10 नए मामले सामने आए हैं. 15 जून तक डेंगू के कुल 20 मामले दर्ज किए गए. पिछले हफ्ते मलेरिया के 3 और चिकनगुनिया का 1 नया मामला आया. डेंगू अभी भी सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी बना हुआ है.

दिल्ली में बिजली बिल पर बड़ा अपडेट, सब्सिडी वाले लाखों उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा PPAC का बोझ

वेस्ट जोन में सबसे ज्यादा डेंगू

सिविक जोन्स में वेस्ट जोन में डेंगू के सबसे अधिक 29 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके बाद सेंट्रल जोन में 21 और सिविल लाइन्स जोन में 20 मामले हैं. मलेरिया के मामले में भी वेस्ट जोन सबसे आगे है, जहां 14 मामले सामने आए हैं. कई मामले दिल्ली के बाहर से आए या अधूरे पते वाले पाए गए.

MCD का व्यापक अभियान

MCD अधिकारियों ने इस हफ्ते 8.3 लाख से अधिक घरों का निरीक्षण किया और 4,028 घरों में मच्छर के लार्वा पाए गए. 3,532 कानूनी नोटिस जारी किए गए और 379 मामले दर्ज किए गए. साल के शुरू से अब तक MCD ने 1.7 करोड़ से ज्यादा घरों का सर्वे किया है, 34,480 नोटिस जारी किए और 3,926 मामले दर्ज किए हैं.

MCD ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छर रोधी उपाय अपनाएं और लार्वा पाए जाने पर तुरंत सूचना दें. अधिकारियों का कहना है कि बारिश शुरू होने के साथ वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए सतर्कता बरतनी जरूरी है.

अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द हमारे देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा और...'