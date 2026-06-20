कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील

परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थक शनिवार (20 जून) को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को समर्थकों से थाली और चम्मच लाने की अपील की. ​​उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई बर्तन बजाने की अपील की याद दिलाई.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में दीपके ने कहा, "कल जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी लोगों को अपने साथ थाली और चम्मच लाना चाहिए. बाकी कहानी तो आप जानते ही हैं." युवाओं के नेतृत्व वाले इस संगठन ने बताया कि उन्हें 20 जून को दोपहर 1 बजे होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से मंज़ूरी मिल गई है. इस प्रदर्शन में वे NEET पेपर लीक विवाद और परीक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे.

आज दिल्ली में दूसरी बार प्रदर्शन

बता दें कि आज होने वाला विरोध प्रदर्शन जंतर-मंतर पर 6 जून को हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली में इस ग्रुप का दूसरा विरोध-प्रदर्शन होगा. इससे पहले 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर समेत कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन किए थे. प्लेट और चम्मच साथ लाने की अपील, प्रधानमंत्री की उस अपील की याद दिलाती है जो उन्होंने मार्च 2020 में की थी. तब उन्होंने नागरिकों से कहा था कि वे कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स का आभार जताने के लिए अपनी बालकनी से ताली बजाएं और बर्तन खड़खड़ाएं.

प्रधानमंत्री मोदी से दीपके की अपील

इसके अलावा दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की भी अपील की, जिन्होंने परीक्षा से जुड़े विवादों के बीच कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को भी दोहराया और कहा कि जवाबदेही जरूरी है.

उन्होंने दावा किया कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अबतक 11 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 5 मौतें पिछले 48 घंटों में हुईं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा होने की संभावना को लेकर बनी अनिश्चितता ने छात्रों की चिंता और बढ़ा दी है.

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