Delhi News: शाहदरा के मकान में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

दिल्ली के शाहदरा स्थित बिहारी कॉलोनी की गली नंबर-7 में शनिवार (20 जून) को एक घर में आग लग गई. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विसेज की 6 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों और किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है.



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