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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: शाहदरा के मकान में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

Delhi News: शाहदरा के मकान में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

Delhi Fire News: दिल्ली के शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में एक घर में आग लग गई. सूचना पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान जारी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Jun 2026 07:13 AM (IST)
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दिल्ली के शाहदरा स्थित बिहारी कॉलोनी की गली नंबर-7 में शनिवार (20 जून) को एक घर में आग लग गई. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विसेज की 6 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों और किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)

Published at : 20 Jun 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
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